शिक्षक भर्ती विवाद पर बड़ा कदम, शुभेंदु सरकार वापस लेगी 1600 अतिरिक्त पदों की अधिसूचना

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। बंगाल की राजनीति और शिक्षा जगत में एक बार फिर बड़ा प्रशासनिक बदलाव देखने को मिला है। ममता बनर्जी के कार्यकाल के दौरान उच्च प्राथमिक विद्यालयों (अपर प्राइमरी) में शारीरिक शिक्षा और कार्य शिक्षा के विषयों पर प्रतीक्षा सूची से नियुक्ति सुनिश्चित करने के लिए बनाए गए 1600 अतिरिक्त यानी ‘सुपर न्यूमैरारी’ पदों से संबंधित नियुक्ति विज्ञापन को वापस लेने की घोषणा नई सरकार ने कर दी है। बुधवार को राज्य सरकार के वकीलों ने कलकत्ता हाई कोर्ट में इसकी आधिकारिक जानकारी दी।

पूर्ववर्ती सरकार द्वारा 19 मई और 14 अक्टूबर 2022 को जारी इन विज्ञापनों का मुख्य उद्देश्य शिक्षक नियुक्ति से जुड़ी जटिलताओं और कानूनी गतिरोधों को दूर करना था। हालांकि, हाई कोर्ट की एकल पीठ ने पहले ही इस फैसले को खारिज करते हुए स्पष्ट किया था कि नियमित भर्तियों की तरह सामान्य परिस्थितियों में इस प्रकार के विशेष अतिरिक्त पद कानूनी रूप से सृजित नहीं किए जा सकते। एकल पीठ के इस आदेश के खिलाफ पूर्व सरकार खंडपीठ (डिवीजन बेंच) में गई थी।

बुधवार को न्यायमूर्ति राजशेखर मंथा की अदालत में इस मामले की सुनवाई के दौरान राज्य की तरफ से नए प्रशासनिक रुख को स्पष्ट करते हुए कहा गया कि मौजूदा सरकार पूर्ववर्ती सरकार के इन विज्ञापनों के आधार पर आगे नहीं बढ़ेगी और दोनों ही विज्ञापनों को औपचारिक रूप से वापस लिया जा रहा है।