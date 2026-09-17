पश्चिम बंगाल में पहली बार लोमड़ी के हमले में मृत महिला के परिवार को मिला ₹5 लाख का मुआवजा

संसू, बाघमुंडी। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले अंतर्गत बाघमुंडी विधानसभा क्षेत्र के इचाग (झालदा रेंज) गांव की निवासी प्रमिला रजक के परिजनों को राज्य सरकार की ओर से 5 लाख रुपये का मुआवजा प्रदान किया गया है।

वन विभाग के अधिकारियों के अनुसार, राज्य में लोमड़ी के काटने से हुई मौत के मामले में किसी पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता दिए जाने का यह पहला मामला है।

प्रमिला रजक की सितंबर 2025 में लोमड़ी के हमले में दुखद मौत हो गई थी। इस घटना के बाद से ही पीड़ित परिवार को सरकारी राहत दिलाने के लिए प्रशासनिक स्तर पर प्रक्रिया शुरू की गई थी।

गुरुवार को आयोजित एक औपचारिक कार्यक्रम में दिवंगत प्रमिला के परिजनों को 5 लाख रुपये का सरकारी चेक सौंपा गया। इस वित्तीय सहायता से शोकाकुल परिवार को बड़ा आर्थिक संबल मिला है।

कार्यक्रम के दौरान प्रशासनिक अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने एकजुटता दिखाते हुए पीड़ित परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की।