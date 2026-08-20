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नशे के खिलाफ बंगाल में बनेगा एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स, चार जिलों में खुलेंगे थाने; 591 पद होंगे सृजित

By Jagran News Edited By: Deepak Gupta
Updated: Thu, 20 Aug 2026 02:00 AM (GMT+05:30)

पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में मादक पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स (ANTF) के गठन को मंजूरी दी है।

नशे के खिलाफ बंगाल में बनेगा एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स। (पीटीआई)

नशे के खिलाफ बंगाल में बनेगा एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स। (पीटीआई)

HighLights

  1. राज्य में एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स गठित।

  2. चार सीमावर्ती जिलों में नए थाने खुलेंगे।

  3. नशे के खिलाफ 591 पद सृजित होंगे।

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। बंगाल में मादक पदार्थों की तस्करी और इसके कारोबार पर शिकंजा कसने के लिए राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाने का निर्णय लिया है। बुधवार को राज्य सचिवालय नवान्न में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल (कैबिनेट) की बैठक में नशे के खिलाफ राज्य में एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स (एएनटीएफ) गठित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।

इसके तहत सीमावर्ती दार्जिलिंग, मालदा, मुर्शिदाबाद और नदिया जिलों में चार एएनटीएफ थाने स्थापित किए जाएंगे तथा इसके लिए आवश्यक मानव संसाधन उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न श्रेणियों में कुल 591 पद सृजित किए जाएंगे।

बताया गया कि प्रस्तावित एएनटीएफ बंगाल पुलिस के अधीन काम करेगा। राज्य सरकार के एक अधिकारी ने बताया कि चारों जिलों में विशेष थाने स्थापित करने का उद्देश्य मादक पदार्थों की तस्करी, बिक्री और इससे जुड़े नेटवर्क के खिलाफ अभियान को अधिक प्रभावी बनाना है। विशेष रूप से सीमावर्ती क्षेत्रों से होने वाली मादक पदार्थों की तस्करी पर अंकुश लगाने में इन थानों की महत्वपूर्ण भूमिका रहने की उम्मीद है।

अमित शाह के बंगाल दौरे से पहले लिया बड़ा फैसला

राज्य सरकार का यह निर्णय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बंगाल दौरे से ठीक पहले आया है। अमित शाह गुरुवार रात तीन दिवसीय दौरे पर सिलीगुड़ी पहुंचेंगे।

शुक्रवार को वह सशस्त्र सीमा बल के कई परियोजनाओं का शिलान्यास करने के साथ उसके वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। भारत की सुरक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण माने जाने वाले चिकन नेक क्षेत्र की सुरक्षा को लेकर भी बैठक होने की संभावना है। इसी दिन दोपहर तीन बजे कावाखाली मैदान में न्याय संहिता प्रदर्शनी का उद्घाटन किया जाएगा, जिसमें मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के भी उपस्थित रहने की बात है।