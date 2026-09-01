पश्चिम बंगाल: बारिश में कच्चा मकान ढहने से पिता-पुत्री की मौत, दो घायल

जागरण संवाददाता, कोलकाता। पश्चिम मेदिनापुर जिले के बेलदा थाना अंतर्गत जहांलदा इलाके में रविवार देर रात बारिश के दौरान एक माटी के घर की दीवार अचानक भरभरा कर ढह गई। इस मलबे के नीचे दबकर एक ही परिवार के दो सदस्यों की मौत हो गई, जबकि दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए।

मृतकों की पहचान 76 वर्षीय निरंजन प्रधान और उनकी 48 वर्षीय पुत्री दुर्गा प्रधान के रूप में हुई है। स्थानीय सूत्रों के अनुसार, इलाके में पिछले कई दिनों से लगातार बारिश हो रही थी, जिसके कारण निरंजन प्रधान का पुराना माटी का घर बेहद कमजोर और जर्जर हो चुका था।

रविवार रात पूरा परिवार खाना खाने के बाद उसी घर में सो रहा था। आधी रात को अचानक तेज आवाज के साथ घर की एक मुख्य दीवार ढह गई और गहरी नींद में सो रहे पिता-पुत्री मलबे के नीचे दब गए।

घटना की आवाज सुनकर आस-पड़ोस के लोग तुरंत मौके पर दौड़े और अपने स्तर पर राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया। मलबे को हटाकर दोनों को बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मौके पर ही दोनों की मौत हो चुकी थी। हादसे में निरंजन की पत्नी और बेटा भी गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है।