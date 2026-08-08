बंगाल: कांचरापाड़ा में पुलिस हिरासत में पूर्व पार्षद के पति की संदिग्ध मौत, पत्नी ने लगाए गंभीर आरोप

जागरण संवाददाता, कोलकाता। उत्तर 24 परगना जिले के कांचरापड़ा नगरपालिका क्षेत्र से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां पुलिस हिरासत में एक पदत्यागी तृणमूल पार्षद के पति की संदेहास्पद परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतक का नाम बिरजू केवट है। कांचरा

पाड़ा नगरपालिका के वार्ड संख्या 23 की पदत्यागी पार्षद जेनी शर्मा केवट ने आरोप लगाया है कि पुलिस ने लाकअप में उनके पति पर अमानवीय अत्याचार किया, जिसके कारण उनकी मौत हुई है। पुलिस सूत्रों के अनुसार, विभिन्न मामलों और जबरन वसूली के आरोपों के तहत हलिशहर थाने की पुलिस ने बिरजू को गिरफ्तार किया था। शुक्रवार को उन्हें अदालत में पेश किया गया, जहां से अदालत ने उन्हें पांच दिन की पुलिस हिरासत (रिमांड) में भेजने का आदेश दिया था।

मृतक की पत्नी जेनी का दावा है कि शुक्रवार रात करीब 10 बजे जब वह थाने में अपने पति से मिलने गई थीं, तब उनकी तबियत बिल्कुल ठीक थी। परिवार का आरोप है कि रात के समय पुलिस ने लाकअप में उनके हाथ-बांधकर बेरहमी से पिटाई की।