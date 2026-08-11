बंगाल में पूर्व विधायकों की पेंशन होगी दोगुनी, शुभेंदु सरकार जल्द ला सकती है कानून

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। बंगाल सरकार पूर्व विधायकों की लंबे समय से चली आ रही पेंशन बढ़ाने की मांग पूरी करने की तैयारी में है। शुभेंदु अधिकारी सरकार ने पेंशन की राशि लगभग दोगुनी करने का निर्णय लिया है।

प्रस्ताव के अनुसार, पूर्व विधायकों को अब न्यूनतम 12 हजार और अधिकतम 25 हजार रुपये मासिक पेंशन मिल सकती है। इसके अलावा छह हजार रुपये का चिकित्सा भत्ता भी पहले की तरह जारी रहेगा।

फिलहाल बंगाल में पूर्व विधायकों को आठ से 12 हजार रुपये तक पेंशन मिलती है। इसमें छह हजार रुपये मासिक चिकित्सा भत्ता जोड़ने पर कुल राशि 14 से 18 हजार रुपये होती है।

पूर्व विधायक लंबे समय से पेंशन बढ़ाने की मांग कर रहे थे। सरकार बदलने के बाद उन्होंने मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष के समक्ष भी यह मांग रखी।

संसदीय कार्य मंत्री शंकर घोष ने बताया कि मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी इस विषय को लेकर पहले से संवेदनशील रहे हैं। उनके अनुसार, जब शुभेंदु अधिकारी विरोधी दल के नेता थे, तब भी उन्होंने तत्कालीन सरकार के समक्ष पूर्व विधायकों की पेंशन बढ़ाने का मुद्दा उठाया था। अब परिषद कार्य विभाग ने पेंशन बढ़ाने का प्रस्ताव वित्त विभाग को भेज दिया है।

अन्य सुविधाएं बढ़ाने पर भी विचार सरकार पेंशन के साथ पूर्व विधायकों को मिलने वाली अन्य सुविधाओं में भी बढ़ोतरी की संभावनाएं तलाश रही है। शंकर घोष के अनुसार, यह विषय कानूनी प्रावधान से जुड़ा है, इसलिए आने वाले दिनों में इसके लिए कानून लाया जाएगा।