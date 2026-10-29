निजी स्कूलों में गड़बड़ी पर जिला प्राथमिक शिक्षा परिषद के अध्यक्ष भी कर सकेंगे हस्तक्षेप, बंगाल के शिक्षा मंत्री ने दिए निर्देश

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। बंगाल में निजी स्कूलों की सुरक्षा, पढ़ाई और बुनियादी सुविधाओं से जुड़ी शिकायतों पर अब जिला प्राथमिक शिक्षा परिषद (डीपीएससी) के अध्यक्ष भी हस्तक्षेप कर सकेंगे।

स्कूल शिक्षा मंत्री दीपक बर्मन ने गुरुवार को उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद में आयोजित बैठक में यह बात कही। उन्होंने कहा कि जिले के किसी निजी स्कूल में पढ़ाई नहीं होने, अधिक फीस वसूलने या पर्याप्त बुनियादी सुविधाएं नहीं होने की शिकायत मिलने पर डीपीएससी अध्यक्ष भी जानकारी ले सकते हैं।

हाल में कोलकाता के एक प्रतिष्ठित निजी स्कूल में छात्र को चाकू मारे जाने की घटना के बाद निजी स्कूलों की सुरक्षा और उन पर सरकारी निगरानी का मुद्दा उठा था। अभिभावकों के एक वर्ग ने स्कूलों के नियमित निरीक्षण और सरकारी हस्तक्षेप की मांग की थी।

इसी संदर्भ में मंत्री ने कहा कि राज्य के स्कूलों की देखरेख और उनसे जुड़ी समस्याओं की जानकारी लेना स्कूल शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी है। उन्होंने डीपीएससी अध्यक्षों को भी अपने-अपने जिलों में सक्रिय रहने का संदेश दिया। अंग्रेजी माध्यम बनाने के प्रस्ताव पर सवाल बैठक में कम विद्यार्थियों वाले सरकारी स्कूलों को अंग्रेजी माध्यम में बदलने के प्रस्ताव पर भी चर्चा हुई। मंत्री ने कहा कि यदि सभी सहमत हों तो राज्य के 81 हजार स्कूलों को अंग्रेजी माध्यम में बदलने की बात कही जा सकती है।