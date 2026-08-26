पश्चिम बंगाल: तारकेश्वर और आगरपाड़ा में माकपा कार्यालयों में तोड़फोड़, लगाई आग

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। हुगली के तारकेश्वर और उत्तर 24 परगना के आगरपाड़ा में देर रात माकपा के पार्टी कार्यालयों में तोड़फोड़ और आगजनी की घटनाओं से तनाव फैल गया। तारकेश्वर में करीब 40 साल पुराने पार्टी कार्यालय में आग लगा दिए जाने का आरोप है, जिससे वहां रखा सामान और पार्टी के दस्तावेज नष्ट हो गए।

आगरपाड़ा में भी इसी तरह पार्टी कार्यालय में तोड़फोड़ की गई। दोनों घटनाओं में माकपा ने भाजपा समर्थित बदमाशों पर आरोप लगाया है। हालांकि, भाजपा ने आरोपों से इनकार करते हुए इसके पीछे तृणमूल कांग्रेस के लोगों का हाथ होने का दावा किया है। पुलिस दोनों मामलों की जांच कर रही है।

तारकेश्वर के मुक्तारपुर इलाके में स्थित माकपा का पार्टी कार्यालय करीब चार दशक पुराना है। आरोप है कि मंगलवार देर रात कार्यालय में आग लगा दी गई। आग में फर्नीचर, टीवी, पार्टी के दस्तावेज और दीवारों पर लगी कामरेडों की तस्वीरें नष्ट हो गईं।

कार्यालय के पास खड़ी एक तृणमूल नेता की चार पहिया गाड़ी में भी तोड़फोड़ की गई। सूचना मिलने पर तारकेश्वर थाना पुलिस और दमकल की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। मामले को लेकर भाजपा पर आरोप लगाए गए हैं।

आगरपाड़ा में भी रात के अंधेरे में हमला उत्तर 24 परगना के आगरपाड़ा के उषुमपुर में 50 साल से अधिक पुराने माकपा कार्यालय ‘प्रमोद दासगुप्त स्मृति भवन’ में भी देर रात तोड़फोड़ का आरोप है। आरोप है कि बदमाशों ने इलाके की बिजली बंद करने के बाद कार्यालय में तोड़फोड़ की।

घटना की जानकारी मिलते ही माकपा कार्यकर्ता और समर्थक मौके पर पहुंचे, जिसके बाद इलाके में तनाव फैल गया। सूचना पर बैरकपुर पुलिस कमिश्नरेट के घोला थाने की पुलिस ने पहुंचकर स्थिति संभाली। माकपा की ओर से थाने में लिखित शिकायत देकर आरोपितों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की गई है।