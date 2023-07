'मतदान के दिन केंद्रीय बलों और राज्य पुलिस ने नहीं किया अपने कर्तव्य का पालन', CPI (M) नेता सलीम ने उठाए सवाल

पश्चिम बंगाल के पंचायत चुनाव के दौरान हुई हिंसा को लकेर सियासत जारी है। माकपा के राज्य सचिव मोहम्मद सलीम ने केंद्रीय बलों और राज्य पुलिस पर सवाल खड़े किए हैं। राज्य सचिव मोहम्मद सलीम ने सोमवार को गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि पंचायत चुनाव के मतदान के दिन केंद्रीय बल और राज्य पुलिस दोनों ने ही अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया। इसी कारण इतनी हिंसा हुई।

CPI (M) नेता सलीम ने बंगाल हिंसा को लेकर उठाए सवाल (फाइल फोटो)

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। पश्चिम बंगाल के पंचायत चुनाव के दौरान हुई हिंसा को लकेर सियासत जारी है। माकपा के राज्य सचिव मोहम्मद सलीम ने केंद्रीय बलों और राज्य पुलिस पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा है कि दोनों ने अपनी जिम्मेदारियों को नहीं निभाया। माकपा नेता ने केंद्रीय बलों और राज्य पुलिस पर खड़े किए सवाल माकपा के राज्य सचिव मोहम्मद सलीम ने सोमवार को गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि पंचायत चुनाव के मतदान के दिन केंद्रीय बल और राज्य पुलिस, दोनों ने ही अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया। इसी कारण इतनी हिंसा हुई। 'सभी मतदान केंद्रों पर क्यों नहीं की केंद्रीय बलों की तैनाती' उन्होंने यह भी सवाल किया कि कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद सभी मतदान केंद्रों पर केंद्रीय बलों की तैनाती क्यों नहीं की गई? सलीम ने कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जनता के लिए जो योजनाएं लेकर आई थीं, वे अगर कारगर साबित हुई होतीं तो उन्हें मतदाताओं को डराने के लिए गुंडे-बदमाशों का सहारा लेना नहीं पड़ता। सलीम ने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की प्रशंसा की सलीम ने तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी से केंद्रीय जांच एजेंसियों की पूछताछ के कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश में सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप करने से इनकार करने के फैसले की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि अब देखना है कि ईडी इस मामले में कब कार्रवाई करती है?

