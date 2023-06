Siliguri News: पश्चिम बंगाल की CM ममता बनर्जी के हेलीकाप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग, सामने आई यह बड़ी वजह

पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के हेलीकाप्टर की मंगलवार को सेवोके एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। लैंडिंग की वजह कम दृश्यता बताया जा रहा है। मिली जानकारी के मुताबिक सीएम जलपाईगुड़ी में एक चुनावी सभा को संबोधित करने के बाद बागडोगरा एयरपोर्ट जा रही थीं तभी बैकुंठपुर जंगल के ऊपर उड़ान भरते समय उनका हेलीकाप्टर खराब मौसम की चपेट में आ गया।

पश्चिम बंगाल की CM ममता बनर्जी के हेलीकाप्टर की सेवोके एयरबेस पर इमरजेंसी लैंडिंग

कोलकाता, एजेंसी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के हेलीकाप्टर की खराब मौसम के कारण मंगलवार दोपहर सिलीगुड़ी के पास सेवोके हवाई अड्डे पर इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। अधिकारियों ने बताया कि सीएम जलपाईगुड़ी में एक चुनावी रैली को संबोधित करने के बाद बागडोगरा हवाईअड्डे जा रही थीं, तभी बैकुंठपुर जंगल के ऊपर उड़ान भरते समय उनका हेलीकाप्टर खराब मौसम की चपेट में आ गया। बारिश के चलते हेलीकाप्टर की कराई गई इमरजेंसी लैंडिंग एक अधिकारी ने बताया, ''यहां बहुत भारी बारिश हो रही थी और पायलट ने हेलीकाप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग करने का फैसला किया।'' उन्होंने कहा कि घटना के बाद यह निर्णय लिया गया कि मुख्यमंत्री सड़क मार्ग से बागडोगरा हवाईअड्डे तक यात्रा करेंगी और फिर वापस कोलकाता के लिए उड़ान भरेंगी। पंचायत चुनाव के लिए आठ जुलाई को होगी वोटिंग मुख्यमंत्री पंचायत चुनाव के प्रचार के लिए उत्तरी पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों का दौरा कर रही थीं। पंचायत चुनाव के लिए वोटिंग आठ जुलाई को होगी।

Edited By: Achyut Kumar