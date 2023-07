West Bengal News: '30 सेकेंड की देर होने पर हेलीकॉप्टर हो जाता दुर्घटनाग्रस्त', सीएम ममता बनर्जी का दावा

उत्तर बंगाल के हालिया दौरे के समय खराब मौसम के कारण मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के हेलीकॉप्टर की आपात लैंडिंग करनी पड़ी थी जिसमें उनके पैर और कमर में चोट लगी थी। अभी घर पर उनका इलाज चल रहा है। ममता ने सनसनीखेज खुलासा करते हुए कहा कि उस दिन अगर 30 सेकेंड की भी देर हुई होती तो उनका हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो जाता।

'30 सेकेंड की देर होने पर हेलीकॉप्टर हो जाता दुर्घटनाग्रस्त', सीएम ममता बनर्जी का दावा (फाइल फोटो)

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। उत्तर बंगाल के हालिया दौरे के समय खराब मौसम के कारण मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के हेलीकॉप्टर की आपात लैंडिंग करनी पड़ी थी, जिसमें उनके पैर और कमर में चोट लगी थी। अभी घर पर उनका इलाज चल रहा है। विशेष थेरेपी भी चल रही है। ममता बनर्जी ने वर्चुअली संबोधित की सभा चोट के कारण ममता बनर्जी सोमवार को वीरभूम जिले के दुबराजपुर की सभा में नहीं जा सकीं। उन्होंने उस सभा को वर्चुअली संबोधित किया। साथ ही अपने स्वास्थ्य के बारे में भी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि वह अब ठीक हैं। पैर और पीठ की चोट से उबरने के बाद वह जल्द ही मैदान में वापसी करेंगी। ममता ने इस दौरान सनसनीखेज खुलासा करते हुए कहा कि उस दिन अगर 30 सेकेंड की भी देर हुई होती तो उनका हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो जाता। अनुब्रत को फंसाया गया है- ममता ममता ने मवेशी तस्करी कांड में गिरफ्तार बीरभूम के जिलाध्यक्ष अनुब्रत मंडल को लेकर भी मुंह खोला। उन्होंने कहा-'केस्टो (अनुब्रत मंडल) को फंसाया गया है। उनकी बेटी को भी हिरासत में लिया गया है। अगर उसने गलत किया है तो अदालत में साबित करें। साबित नहीं कर सकते इसलिए रोककर रखा है ताकि वह पंचायत चुनाव में शामिल नहीं हो सके। अजित पवार के भाजपा से हाथ मिलाने पर ममता का हमला महाराष्ट्र में अजित पवार के भाजपा से हाथ मिलाने पर ममता ने कहा कि भाजपा में शामिल नहीं होने पर भ्रष्टाचार के मामलों में फंसा दिया जाता है। भाजपा में जाने पर उसकी वाशिंग मशीन में सब सफेद हो जाता है। जो भी पार्टी भाजपा का विरोध करती है, उसे ईडी-सीबीआई की धमकी दी जा रही है।

Edited By: Mohd Faisal