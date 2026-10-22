बंगाल में तीन ईसाई परिवारों ने मारपीट और धर्म छोड़ने की धमकी देने का लगाया आरोप, पुलिस तैनात

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। बंगाल के पश्चिम मेदिनीपुर जिले में ईसाई समुदाय के तीन परिवारों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है कि इस सप्ताह की शुरुआत में लोगों के एक समूह ने उन्हें अपना धर्म छोड़ने के लिए मजबूर करने के उद्देश्य से धमकाया और उन पर हमला किया। इस घटना के बाद पुलिस ने इलाके में सुरक्षाकर्मियों को तैनात कर दिया है।

जिले के एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने गुरुवार को बताया कि पिछले 30 वर्षों से चंद्रकोणा इलाके में रह रहे इस परिवार ने लगभग 18 महीने पहले ही ईसाई धर्म अपनाया था। पीड़ित परिवार ने यह भी शिकायत कि है की उन्हें उनकी इच्छा के विरुद्ध कुछ धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेने के लिए मजबूर किया गया था। उन्होंने बताया कि शिकायतों के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है। अधिकारी के अनुसार, चंद्रकोणा में रहने वाले इन परिवारों के नौ सदस्यों ने अपनी पुलिस शिकायत में दावा किया है कि लोगों के एक समूह ने 18 और 19 अक्टूबर को उनके साथ मारपीट की। इसके साथ ही आरोपितों ने ईसाई धर्म न छोड़ने पर उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी भी दी।

पुलिस शिकायतों का हवाला देते हुए उन्होंने बताया कि एक परिवार की महिला के साथ मारपीट की गई, जिससे वह बेहोश हो गई। वहीं, एक अन्य परिवार की एक लड़की के साथ भी मारपीट हुई और उसे धमकी दी गई।

उन्होंने यह भी बताया कि उन्हें उनकी मर्जी के खिलाफ धार्मिक अनुष्ठानों में हिस्सा लेने के लिए मजबूर किया गया। पुलिस अधिकारी ने बताया कि आरोपित समूह ने परिवारों को चेतावनी दी थी कि वे इस मामले को लेकर पुलिस के पास न जाएं।