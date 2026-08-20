CM शुभेंदु ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में सक्रियता और अन्नपूर्णा योजना के प्रचार पर दिया जोर

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। बंगाल के कई हिस्सों में लगातार बारिश के कारण उत्पन्न बाढ़ की स्थिति के बीच मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बुधवार को राज्य मंत्रिमंडल (कैबिनेट) की बैठक में मंत्रियों, विधायकों और प्रशासनिक अधिकारियों को जमीनी स्तर पर सक्रिय रहने का निर्देश दिया।

शुभेंदु अधिकारी ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के मंत्रियों व विधायकों को तत्काल अपने-अपने विधानसभा क्षेत्रों में पहुंचकर राहत एवं बचाव कार्यों की निगरानी करने तथा स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर काम करने को कहा। मुख्यमंत्री ने केवल दौरा करने के बजाय उन्हें बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में रहकर लोगों को आवश्यक सेवाएं उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। राज्य सचिवालय नवान्न में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में अन्नपूर्णा योजना की भी समीक्षा हुई।

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि जिन महिलाओं को अन्नपूर्णा योजना के तहत आर्थिक सहायता मिल रही है, उनके साथ क्षेत्रवार विशेष सम्मेलन या प्रचार कार्यक्रम आयोजित किए जाएं। इसका उद्देश्य लोगों तक यह संदेश पहुंचाना है कि सरकार अन्नपूर्णा योजना के तहत लाभार्थियों को नियमित आर्थिक सहायता उपलब्ध करा रही है।

विधायकों को अपने-अपने क्षेत्रों में ऐसे कार्यक्रम आयोजित कराने की जिम्मेदारी दी गई है। बताया गया कि 17 से 20 अगस्त के बीच करीब 1.45 करोड़ लाभार्थियों के बैंक खातों में योजना की राशि भेजी जा रही है। न्यू मार्केट अग्निकांड के बाद जिलों की अग्निशमन व्यवस्था पर नजर मंत्रिमंडल की बैठक शुरू होते ही मुख्यमंत्री ने सबसे पहले कोलकाता के न्यूमार्केट में हुई भयावह अग्निकांड की घटना की विस्तृत जानकारी ली। अग्निशमन राज्य मंत्री कौशिक चौधरी ने उन्हें घटना और अब तक की कार्रवाई से अवगत कराया।

मुख्यमंत्री ने कोलकाता के साथ-साथ जिलों में भी अग्निशमन व्यवस्था की तैयारियों की समीक्षा करने और जहां कमी हो, वहां तत्काल आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया। बैठक के बाद उत्तर बंगाल विकास व जल संसाधन मंत्री निशीथ प्रमाणिक ने बताया कि मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए सरकार ने विभिन्न मुद्दों पर जरूरी दिशा-निर्देश दिए हैं। लगातार बारिश से राज्य के कई हिस्सों में बने बाढ़ के हालात को लेकर मंत्रिमंडल ने चिंता जताई। उन्होंने बताया कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के विधायकों को तत्काल अपने विधानसभा क्षेत्र में उपस्थित रहने को कहा गया है। उन्हें स्थानीय बीडीओ कार्यालय जाकर राहत एवं बचाव कार्यों की निगरानी करने के साथ व्यक्तिगत रूप से प्रभावित इलाकों का दौरा करने का निर्देश दिया गया है। मंत्रिमंडल के सदस्यों के माध्यम से सभी विधायकों तक मुख्यमंत्री का यह निर्देश पहुंचाने को कहा गया।

दुर्गापूजा से पहले पुलिस-प्रशासन से समन्वय बढ़ाने पर जोर बैठक में आगामी दुर्गापूजा को लेकर भी मंत्रियों व विधायकों को सतर्क रहने का निर्देश दिया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि दुर्गापूजा राज्य का सबसे बड़ा त्योहार है और नई सरकार के लिए पूरे राज्य में पहली बार पूजा के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखना बड़ी जिम्मेदारी है।