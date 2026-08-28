बंगाल में रक्त की कालाबाजारी : नियम टूटे तो मरीजों पर मंडराएगा जान का खतरा, 6 निजी ब्लड बैंक जांच के दायरे में

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। जिस रक्त से किसी की जिंदगी बचती है, अगर वही रक्त नियमों को ताक पर रखकर जुटाया, जमा किया या बेचा जाए तो खतरा केवल कानून-व्यवस्था तक सीमित नहीं रहता, बल्कि सीधे मरीजों की सुरक्षा से जुड़ जाता है।

बंगाल में कुछ निजी ब्लड बैंकों पर लगे कथित अवैध कारोबार के आरोपों ने इसी गंभीर चिंता को सामने ला दिया है। राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने मामले की जांच शुरू कर दी है। सूत्रों के अनुसार, कम से कम छह निजी ब्लड बैंक जांच के दायरे में हैं, जबकि 11 अन्य केंद्रों को जांच पूरी होने तक रक्तदान शिविर आयोजित करने से रोक दिया गया है। निरीक्षण में सामने आई जानकारी स्वास्थ्य विभाग की ओर से कोलकाता, हावड़ा, नदिया समेत कई जिलों में किए गए निरीक्षण के दौरान बड़ी मात्रा में प्लाज्मा एकत्र और संग्रहित किए जाने की जानकारी सामने आने की बात कही जा रही है।

आरोप है कि इस प्लाज्मा को बंगाल से बाहर बिहार, उत्तर प्रदेश और गुजरात भेजा गया। रक्तदान शिविर आयोजित करने और रक्तदाताओं को जुटाने के लिए आर्थिक लाभ या महंगे उपहार देने के आरोप भी सामने आए हैं। ऐसे आरोप इसलिए गंभीर हैं क्योंकि सुरक्षित रक्त की व्यवस्था स्वैच्छिक और बिना पारिश्रमिक रक्तदान पर आधारित मानी जाती है। रक्तदान से सीधे आर्थिक लेनदेन जुड़ने पर पूरी आपूर्ति व्यवस्था की विश्वसनीयता प्रभावित हो सकती है। रक्त की सुरक्षा सुनिश्चित करना बेहद जरूरी रक्तदान के बाद एक यूनिट रक्त को जरूरत के अनुसार लाल रक्त कोशिकाओं, प्लेटलेट और प्लाज्मा जैसे अलग-अलग घटकों में बांटा जा सकता है। इस तरह एक व्यक्ति का रक्त एक से अधिक मरीजों के उपचार में उपयोगी हो सकता है। लेकिन प्रत्येक घटक के संग्रह, जांच, तापमान नियंत्रित भंडारण और परिवहन के अलग-अलग मानक होते हैं।

रक्त को मरीज तक पहुंचाने से पहले उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करना बेहद जरूरी है। रक्त में एचआईवी, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, सिफिलिस और मलेरिया जैसे संक्रमणों की जांच की जाती है। दान से पहले रक्तदाता के स्वास्थ्य और चिकित्सा इतिहास की जांच भी आवश्यक है। प्रक्रिया के किसी भी चरण में नियमों की अनदेखी होने पर रक्त की गुणवत्ता के साथ मरीज की सुरक्षा भी खतरे में पड़ सकती है। हर यूनिट के साथ किसी इंसान की जिंदगी जुड़ी दुर्घटना, बड़ी सर्जरी, प्रसव संबंधी जटिलताओं, कैंसर और थैलेसीमिया जैसी स्थितियों में रक्त और उसके घटकों की लगातार जरूरत पड़ती है। इसलिए जांच के दायरे में आए केंद्रों से जुड़े आरोप केवल अवैध लेनदेन तक सीमित नहीं हैं।

जांच में यह भी स्पष्ट करना जरूरी होगा कि रक्त संग्रह, जांच, भंडारण और आपूर्ति के दौरान कहीं नियमों का उल्लंघन तो नहीं हुआ। यदि आरोप सही पाए जाते हैं तो निगरानी व्यवस्था की कमियों और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के उपायों पर भी गंभीरता से विचार करना होगा।