West Bengal: धूपगुड़ी से भाजपा विधायक विष्णुपद राय का हार्ट अटैक से निधन, सुवेंदु अधिकारी ने जताया शोक

Kolkata BJP MP Vishnupad Rai Died भाजपा विधायक विष्णुपद राय ( Vishnupad Rai) का मंगलवार सुबह हृदय संबंधी समस्याओं के कारण निधन हो गया। सांस लेने में दिक्कत के बाद उन्हें 23 जुलाई को कोलकाता (Kolkata) के सरकारी एसएसकेएम अस्पताल में भर्ती कराया गया था। बता दें वह जलपाईगुड़ी जिले के धूपगुड़ी से विधायक थे और विधानसभा के मानसून सत्र (Monsoon Season) में भाग लेने के लिए कोलकाता पहुंचे थे।

धूपगुड़ी से भाजपा विधायक विष्णुपद राय का हार्ट अटैक से निधन, सुवेंदु अधिकारी ने जताया शोक

