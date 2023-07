Kolkata News: आज से शुरू हुआ पश्चिम बंगाल विधानसभा का मानसून सत्र, मणिपुर हिंसा पर होगी चर्चा

पश्चिम बंगाल विधानसभा में मणिपुर हिंसा पर चर्चा की जाएगी। विधानसभा का मानसून सत्र सोमवार से शुरू हुआ है। यह निर्णय एक सर्वदलीय बैठक में लिया गया। हालांकि इस सर्वदलीय बैठक का विपक्षी दल भाजपा ने बहिष्कार किया। बैठक में आईएसएफ के एकमात्र विधायक नवसाद सिद्दीकी भी मौजूद नहीं थे। बैठक में मणिपुर हिंसा पर चर्चा करने पर सहमति बनी।

आज से शुरू हुआ पश्चिम बंगाल विधानसभा का मानसून सत्र।

