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    बंगाल: अन्नपूर्णा योजना के तहत 17 अगस्त से महिलाओं के खाते में आएगी की राशि

    By Digital Desk Edited By: Shubham Kumar
    Updated: Thu, 06 Aug 2026 10:46 PM (IST)

    बंगाल की महत्वाकांक्षी अन्नपूर्णा योजना के तहत पात्र महिलाओं के बैंक खातों में 17 अगस्त से 3000 रुपये भेजे जाएंगे। यह राशि उन आवेदकों को मिलेगी जिन्हो ...और पढ़ें

    पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी।

    पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी।

    HighLights

    1. अन्नपूर्णा योजना के तहत 17 अगस्त से राशि वितरण शुरू।

    2. पात्र महिलाओं के बैंक खातों में 3000 रुपये भेजे जाएंगे।

    3. 10 जुलाई तक के आवेदकों को मिलेगा पहला भुगतान।

    राज्य ब्यूरो, कोलकाता। बंगाल की भाजपा सरकार की महत्वाकांक्षी ‘अन्नपूर्णा योजना’ को लेकर जारी भ्रम के बीच मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने गुरुवार को स्पष्ट किया कि पात्र महिलाओं के बैंक खातों में 17 अगस्त से 3000 रुपये की राशि भेजी जाएगी।

    हालांकि यह भुगतान केवल उन आवेदकों को मिलेगा, जिन्होंने 10 जुलाई तक आवेदन किया है और जिनका सत्यापन पूरा हो चुका है। मुख्यमंत्री ने बताया कि इस योजना के तहत 31 जुलाई तक कुल दो करोड़ 16 लाख आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनकी जांच अंतिम चरण में है। जिन आवेदनों में कोई त्रुटि नहीं पाई जाएगी, उन्हीं लाभार्थियों को राशि दी जाएगी।

    11 जुलाई से 31 जुलाई के बीच आवेदन करने वालों को भुगतान में कुछ देरी हो सकती है, क्योंकि उनके दस्तावेजों का सत्यापन अभी जारी है। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि सितंबर से यह राशि हर महीने के दूसरे सप्ताह में नियमित रूप से लाभार्थियों के खातों में भेजी जाएगी।

    योजना के तहत 25 से 60 वर्ष की महिलाओं को लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री ने इंटरनेट मीडिया पर फैल रही भ्रामक खबरों पर भी कड़ी चेतावनी दी है। उनका कहना है कि गलत जानकारी फैलाने वालों की पहचान की जा रही है और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

    खबरें और भी

    सरकार का दावा है कि यह योजना पूरी पारदर्शिता और वित्तीय नियमों के तहत लागू की जा रही है, ताकि पात्र महिलाओं तक सीधा लाभ पहुंच सके और किसी प्रकार की अनियमितता न हो।  साथ ही उन्होंने पूर्ववर्ती तृणमूल सरकार के कार्यकाल के दौरान ‘लक्ष्मी भंडार’ योजना में बरती गई अनियमितताओं के आंकड़े भी सार्वजनिक किए।