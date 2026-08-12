पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में वज्रपात से चार की मौत, आठ घायल

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। पुरुलिया में मंगलवार को गरज-चमक के साथ हुई बारिश के दौरान अलग-अलग स्थानों पर वज्रपात से चार लोगों की मौत हो गई, जबकि आठ लोग घायल हुए हैं। मृतकों में तीन महिलाएं और एक पुरुष शामिल हैं। हादसे उस समय हुए जब लोग खेतों में काम कर रहे थे या मवेशी चरा रहे थे।

जयपुर थाना क्षेत्र के तालमु गांव में धान की रोपाई के दौरान चार महिला श्रमिक वज्रपात की चपेट में आ गईं। उन्हें जयपुर ब्लाक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने सुनीता गोप (50) को मृत घोषित कर दिया। तीन अन्य महिलाओं को पुरुलिया मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेजा गया।

बलरामपुर थाना क्षेत्र के रंगाडी गांव में मवेशी चराते समय गौर गोड़ाई (70) की मौत हो गई। वहीं, आड़शा थाना क्षेत्र के लछमनपुर गांव में बकरियां चराकर लौट रहीं भारती महतो (51) और तुम्बा झालदा गांव के शचीनाथ महतो (45) की भी वज्रपात से मौत हुई। आड़शा थाना क्षेत्र में पांच लोग घायल हुए हैं। इनमें एक मां-बेटी भी शामिल हैं।