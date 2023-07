WB Panchayat Polls: नहीं लग रही हिंसक घटनाओं पर लगाम, पंचायत चुनाव से पहले भाजपा नेता का शव बरामद; मचा बवाल

WB Panchayat Polls पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले के बोरो इलाके से भाजपा कार्यकर्ता बंकिम हांसदा का शव बरामद किया गया है जिसके बाद हड़कंप मच गया है। भाजपा का आरोप है कि चुनाव के पहले आतंक फैलाने के लिए टीएमसी के बदमाशों ने उनकी हत्या की है। दरअसल रविवार को बंकिम हांसदा चुनावी प्रचार के लिए निकले थे और उसके बाद से ही लापता थे।

भाजपा कार्यकर्ता का शव बरामद होने से मचा हड़कंप

कोलकाता, एजेंसी। पुरुलिया जिले के बोडो इलाके से बीजेपी नेता बंकिम हांसदा का शव बरामद किया गया है। पुलिस ने बताया कि शव बरामद करने के तुरंत बाद से मामले की आगे की जांच शुरू कर दी गई है। हालांकि, इस खबर से राज्य में सियासत भी काफी गरमा गई है। शव के कारण का नहीं लगा पता पुरुलिया के डीएसपी अभिजीत बंदोपाध्याय ने बताया कि पुलिस ने बोरो इलाके से बीजेपी नेता का शव बरामद किया है। वह पुरुलिया के बोरो थाना के केंदड़ी गांव के रहने वाले थे और मानबाजार के भाजपा महासचिव थे। हालांकि, इस बात का पता नहीं चल पाया है कि आखिर नेता की हत्या किसने और किस कारण से की है। चुनावी प्रचार करने के बाद से गायब थे भाजपा नेता पंचायत चुनाव से पहले बंकिम प्रचार के लिए रविवार को निकले थे और उसके बाद से लापता थे। इसी बीच सोमवार की सुबह स्थानीय लोगों को भाजपा नेता बंकिम का शव खून में लथपथ पड़ा दिखाई दिया। पुलिस को जानकारी मिलते ही टीम घटनास्थल पर पहुंची और शव को पहचाना। इसके बाद नेता के परिवार को इसकी जानकारी दी गई। घटना से गरमाई राज्य की सियासत इस घटना से राज्य में सियासत काफी गरमा गई है। भाजपा ने मांग की है कि खोजी कुत्ते लाकर घटनास्थल पर जांच की जाए और फिर आरोपी को तुरंत गिरफ्तार किया जाए। भाजपा कार्यकर्ताओं ने कहा है कि जब तक खोजी कुत्ते घटनास्थल पर नहीं पहुंच जाते हैं, तब तक शव को नहीं उठाने दिया जाएगा। खोजी कुत्ते के जरिए जांच की मांग भाजपा ने टीएमसी पर सीधा निशाना साधते हुए कहा है कि टीएमसी ने राज्य को श्मशान में बदलने की ठान ली है। चुनाव से पहले भी हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही। इससे पहले भी टीएमसी की ओर से तीन भाजपा कार्यकर्ताओं को झूठे केस में फंसाकर जेल में बंद कराया गया था, जिसमें बंकिम का नाम भी शामिल था। भाजपा नेता ने कहा कि बंकिम पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता थे, इसलिए टीएमसी के गुंडों ने उनकी हत्या कर दी। लोगों के मन में डर फैलाना चाहती है टीएमसी भाजपा नेता ने कहा कि पंचायत चुनाव से पहले टीएमसी पूरे क्षेत्र में हिंसा फैलाकर लोगों के मन में डर फैलाना चाहती है। ऐसा करने से कोई भी मतदाता चुनाव के दिन वोट डालने नहीं आएगा और पार्टी को इससे फायदा होगा।

