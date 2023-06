Bengal Chunav: भाजपा ने राज्य चुनाव आयोग को लिखा पत्र, दागी पुलिस अधिकारियों को चुनाव से दूर रखने का आग्रह

West Bengal Panchayat Chunav 2023 बंगाल की भाजपा प्रदेश इकाई ने राज्य चुनाव आयोग को पत्र लिखकर अनुरोध किया है कि आगामी पंचायत चुनाव में दागी पुलिस अधिकारियों को भी दूर रखा जाए। भाजपा हमेशा पुलिस पर आरोप लगाती रही है कि वो पक्षपातपूर्ण व्यवहार करती है। साथ ही कई बार सुवेंदु अधिकारी पुलिस को चेतावनी भी दे चुके हैं।

बड़े रैंक के कुछ पुलिस अधिकारियों पर प्रदेश की भाजपा इकाई ने लगाया आरोप

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। बंगाल में भाजपा की प्रदेश इकाई ने अब राज्य चुनाव आयोग को पत्र लिखकर 2019 के लोकसभा व 2021 के विधानसभा चुनाव के कार्यों से दूर रखे गए पुलिस अधिकारियों को पंचायत चुनाव की प्रक्रिया से भी दूर रखने का अनुरोध किया है। इसमें एसपी, थानेदार और एसडीपीओ रैंक के कुछ पुलिस अधिकारियों का जिक्र किया गया है। पंचायत चुनाव से चुनिंदा पुलिस को दूर रखने का अनुरोध राज्य चुनाव आयुक्त को लिखे पत्र में भाजपा ने आरोप लगाया है कि कई पुलिस अधिकारी पक्षपात पूर्ण तरीके से सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के लिए पिछले चुनावों में काम कर रहे थे, इसलिए केंद्रीय चुनाव आयोग ने उन्हें चुनाव संबंधित सभी कामों से हटा दिया था। भाजपा ने आयोग से इन पुलिस अधिकारियों को पंचायत चुनाव प्रक्रिया से हटाने का अनुरोध किया है। पक्षपातपूर्ण तरीके से काम करने का लगाया आरोप बता दें कि विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष सुवेंदु अधिकारी से लेकर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुकांत मजूमदार व अन्य नेता लंबे समय से राज्य में पुलिस प्रशासन के एक वर्ग पर पक्षपातपूर्ण तरीके से काम करने का लगातार आरोप लगाते रहे हैं। प्रदेश भाजपा के नेताओं का आरोप है कि पुलिस प्रशासन सीधे तौर पर पंचायत चुनाव में सत्तारूढ़ दल को फायदा पहुंचाने के लिए काम कर रहा है। कई बार पुलिस को दे चुके हैं चेतावनी सुवेंदु अधिकारी पुलिस पर तृणमूल नेताओं के इशारे पर भाजपा नेताओं व कार्यकर्ताओं के खिलाफ झूठे मामले दर्ज करने व साजिश के तहत फंसाने का भी लगातार आरोप लगाते रहे हैं। वह इसको लेकर पुलिस अधिकारियों को कई बार चेतावनी भी दे चुके हैं।

