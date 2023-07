चुनावी हिंसा के बीच BSF अधिकारियों ने सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की, राज्यपाल से मिले बीएसएफ के विशेष डीजी

बंगाल में पंचायत चुनाव के बाद जारी हिंसा के बीच बीएसएफ के विशेष महानिदेशक (ऑपरेशन) योगेश बहादुर खुरानिया आइपीएस ने राज्य के दो दिवसीय दौरे में सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की है। सूत्रों के अनुसार इस दौरान उन्होंने राज्यपाल को एक रिपोर्ट भी सौंपी जिसमें चुनाव के दौरान केंद्रीय बल का किस तरह इस्तेमाल किया गया है इसका जिक्र है।

बंगाल पंचायत चुनाव को लेकर बीएसएफ के अधिकारियों की बैठक हुई।(फोटो सोर्स: जागरण)

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। बंगाल में पंचायत चुनाव के बाद जारी हिंसा के बीच बीएसएफ के विशेष महानिदेशक (ऑपरेशन) योगेश बहादुर खुरानिया, आइपीएस ने राज्य के दो दिवसीय दौरे में सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की है। विपक्षी दलों का आरोप कि राज्य चुनाव आयोग ने पंचायत चुनाव में केंद्रीय बलों का सही इस्तेमाल नहीं किया, जिसके कारण व्यापक हिंसा हुई। इन सब स्थितियों के बीच बीएसएफ के विशेष डीजी ने अपने दौरे में गुरुवार को सबसे पहले राजभवन जाकर राज्यपाल सीवी आनंद बोस से शिष्टाचार मुलाकात की। डीजी ने राज्यपाल को सौंपी रिपोर्ट सूत्रों के अनुसार, इस दौरान उन्होंने राज्यपाल को एक रिपोर्ट भी सौंपी, जिसमें चुनाव के दौरान केंद्रीय बल का किस तरह इस्तेमाल किया गया है इसका जिक्र है। राज्यपाल के साथ बैठक में चुनाव बाद हिंसा रोकने में केंद्रीय बलों की भूमिका पर विस्तार से चर्चा हुई। इसके बाद बीएसएफ के विशेष डीजी खुरानिया ने पंचायत चुनाव बाद तैनात केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) के सभी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ कोलकाता स्थित बीएसएफ के पूर्वी कमांड मुख्यालय में वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए एक उच्च स्तरीय बैठक की। बीएसएफ के अधिकायों ने की बैठक बैठक में बीएसएफ की पूर्वी कमांड की एडीजी सोनाली मिश्रा, आइपीएस, डीआइजी (जी) एसएस गुलेरिया समेत अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। अधिकारियों ने बताया कि इस दौरान उन्होंने चुनाव के बाद के परिदृश्य की समीक्षा की और बंगाल में कानून व्यवस्था की स्थिति पर जोर दिया। बैठक में हिंसा रोकने के लिए खुरानिया ने अधिकारियों को जरूरी दिशा-निर्देश भी दिए। हिंसाग्रस्त इलाकों में नजरदारी बढ़ाने एवं राज्य प्रशासन के समन्वय में काम करने पर जोर दिया गया। बता दें कि चुनावी हिंसा के मद्देनजर कलकत्ता हाई कोर्ट ने चुनाव ड्यूटी के लिए आए लगभग 600 कंपनी केंद्रीय बलों को मतगणना के 10 दिनों बाद तक राज्य में रूकने का पहले ही निर्देश दिया था।

