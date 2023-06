बंगाल में पंचायत चुनाव के दौरान हुई हिंसा, BJP पहुंची कलकत्ता हाई कोर्ट; बोली- नहीं हुआ अदालत के आदेश का पालन

नई दिल्ली, एजेंसी। पश्चिम बंगाल में कुछ समय पहले पंचायत चुनावों के लिए नामांकन के दौरान कुछ हिस्सों में हिंसा देखने को मिली थी। वहीं, अब भाजपा ने कथित हिंसा और केंद्रीय बलों की तैनाती को लेकर अदालत के आदेश का पालन नहीं करने पर कलकत्ता उच्च न्यायालय का रुख किया है।

Bharatiya Janata Party moves Calcutta High Court over reported violence in parts of West Bengal during nomination filing for Panchayat elections and on non-compliance of court order on deployment of central forces.