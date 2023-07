बंगाल में मतदान के बाद भी अधिकतर जिलों में हिंसा जारी, कई जख्मी; टीएमसी समर्थित बदमाशों पर लग रहे हमले का आरोप

पंचायत चुनाव के मतदान के बाद भी विभिन्न जिलों में हिंसा बदस्तूर जारी है। दक्षिण 24 परगना जिले के बासंती में चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद बुधवार रात तृणमूल पर विपक्षी आरएसपी के एक कार्यकर्ता पर हमला करने और एक घर में आग लगाने का आरोप लगा गया है।

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। पंचायत चुनाव के मतदान के बाद भी विभिन्न जिलों में हिंसा बदस्तूर जारी है। कई जख्मी लोग जख्मी हुए हैं। दक्षिण 24 परगना जिले के बासंती में चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद बुधवार रात तृणमूल पर विपक्षी आरएसपी के एक कार्यकर्ता पर हमला करने और एक घर में आग लगाने का आरोप लगा गया है। हालांकि, तृणमूल ने आरोपों से इन्कार किया है। टीएमसी ने आरोप से किया इनकार उत्तर 24 परगना के देगंगा में बुधवार रात तृणमूल समर्थित उपद्रवियों पर आइएसएफ उम्मीदवार की दुकान में तोडफ़ोड़ करने और इलाके में बमबारी करने का आरोप लगा है। इस मामले में भी तृणमूल ने आरोपों से इनकार किया है। उल्टे तृणमूल ने दावा किया कि आइएसएफ उपद्रवियों के हमले में उसके दो कार्यकर्ता घायल हो गए हैं। झड़प में सात लोग घायल देगंगा के चांपातला ग्राम पंचायत क्षेत्र में निर्दलीय और तृणमूल कार्यकर्ताओं के बीच झड़प में सात लोग घायल हो गए। जिले के बनगांव में भाजपा के चुनाव एजेंट के घर पर फायरिंग और बम फेंकने का आरोप तृणमूल समर्थित बदमाशों पर लगा है। भाजपा उम्मीदवारों के घरों पर हमला करने का आरोप आरोप है कि बुधवार देर रात कई लोगों ने उनके घर को निशाना बनाया और कई राउंड फायरिंग की और बम फेंके। हालांकि तृणमूल का दावा है कि सभी आरोप गलत हैं। जिले के दत्तपुकुर में भी तृणमूल पर रात के अंधेरे में ग्राम पंचायत के तीन भाजपा उम्मीदवारों के घरों पर हमला करने का आरोप लगा है। हमले के पीछे भाजपा की गुटबाजी वहीं, तृणमूल ने दावा किया कि इस घटना के पीछे भाजपा की गुटबाजी है। हुगली के जंगीपाड़ा में बुधवार रात भाजपा समर्थकों के घर पर हमला करने का आरोप तृणमूल पर लगा है। कुछ घरों में तोडफ़ोड़ भी की गई है। बमबाजी भी की गई है।

