'ममता दीदी का बंगाल जल रहा है', पंचायत चुनाव से पहले हिंसा पर बोले अनुराग ठाकुर; TMC ने कहा- मामूली झड़प हुई

कोलकाता, जागरण डेस्क। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव से पहले हिंसा की घटना सामने आई है। पूर्व मेदिनीपुर जिले में एक व्यक्ति की कथित तौर पर अपहरण करने के बाद हत्या कर दी। इसे लेकर भाजपा ने सत्तारूढ़ दल तृणमूल कांग्रेस पर हमला बोला है, जबकि टीएमसी ने कहा कि यह बड़े पैमाने पर हिंसा का मामला नहीं है।

केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि ममता दीदी का बंगाल जल रहा है। बंगाल में हिंसा और भ्रष्टाचार सामान्य बात है। उन्होंने कहा कि आगामी पंचायत चुनाव से पहले राज्य में हिंसा बढ़ गई है। बंगाल 'कैश फॉर जॉब' के लिए जाना जाता है।

#WATCH | Kangra, Himachal Pradesh | Mamata Didi's Bengal is burning. Violence and corruption are the new normal in Bengal. Violence has increased ahead of the upcoming Panchayat Elections. Bengal is known for 'cash for job': Union Minister Anurag Thakur pic.twitter.com/1JqdAhLNuL

पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव से पहले हिंसा पर टीएमसी नेता सौगत राय ने कोलकाता में कहा कि अब तक केवल एक व्यक्ति की मौत हुई है... झड़पों के कुछ मामले हुए हैं... यह बड़े पैमाने पर हिंसा नहीं है।

#WATCH | Kolkata: So far only one person has died...A few cases of clashes have taken place...It is not large-scale violence: TMC Leader Saugata Roy on violence ahead of Panchayat Elections in West Bengal pic.twitter.com/mT79Kbb56R— ANI (@ANI) June 12, 2023