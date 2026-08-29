बंगाल दुर्गापूजा: 'मांस बिक्री पर रोक का नहीं दिया कोई निर्देश', विहिप ने साफ किया रुख

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। विश्व हिंदू परिषद (विहिप) के अंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार ने स्पष्ट किया कि उनके संगठन की ओर से बंगाल में दुर्गापूजा के दौरान पंडालों के आसपास मांस की बिक्री पर रोक लगाने का कोई निर्देश जारी नहीं किया गया है।

एक समाचार एजेंसी से बातचीत में कुमार ने कहा कि दुर्गापूजा पंडालों की व्यवस्था व उसके आसपास मांसाहारी या शाकाहारी भोजन को लेकर संगठन की ओर से कोई निर्देश जारी नहीं किया गया है। विहिप को ऐसे निर्देश जारी करने का अधिकार नहीं है और संगठन ऐसा कोई दावा भी नहीं करता। उन्होंने आगे कहा कि देश के विभिन्न हिस्सों में बड़े धार्मिक आयोजनों से पहले संबंधित समितियों के साथ बैठकें होती हैं। इसी क्रम में बंगाल के दुर्गापूजा आयोजकों के साथ भी विहिप की बैठक हुई थी।