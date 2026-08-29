बंगाल दुर्गापूजा: 'मांस बिक्री पर रोक का नहीं दिया कोई निर्देश', विहिप ने साफ किया रुख
विश्व हिंदू परिषद (विहिप) के अंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार ने स्पष्ट किया है कि संगठन ने बंगाल में दुर्गापूजा पंडालों ...और पढ़ें
HighLights
विहिप ने दुर्गापूजा पंडालों के पास मांस बिक्री पर रोक का निर्देश नहीं दिया।
संगठन को ऐसे निर्देश जारी करने का कोई अधिकार नहीं है।
आयोजकों को परंपरा, भक्ति और स्वच्छता बनाए रखने का सुझाव दिया गया।
राज्य ब्यूरो, कोलकाता। विश्व हिंदू परिषद (विहिप) के अंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार ने स्पष्ट किया कि उनके संगठन की ओर से बंगाल में दुर्गापूजा के दौरान पंडालों के आसपास मांस की बिक्री पर रोक लगाने का कोई निर्देश जारी नहीं किया गया है।
एक समाचार एजेंसी से बातचीत में कुमार ने कहा कि दुर्गापूजा पंडालों की व्यवस्था व उसके आसपास मांसाहारी या शाकाहारी भोजन को लेकर संगठन की ओर से कोई निर्देश जारी नहीं किया गया है।
विहिप को ऐसे निर्देश जारी करने का अधिकार नहीं है और संगठन ऐसा कोई दावा भी नहीं करता। उन्होंने आगे कहा कि देश के विभिन्न हिस्सों में बड़े धार्मिक आयोजनों से पहले संबंधित समितियों के साथ बैठकें होती हैं। इसी क्रम में बंगाल के दुर्गापूजा आयोजकों के साथ भी विहिप की बैठक हुई थी।
बैठक में सुझाव दिया गया कि देवी की पूजा परंपरा के अनुरूप होनी चाहिए और पंडालों का वातावरण प्रेम तथा भक्ति से भरा होना चाहिए। पंडालों में स्वच्छता का पूरा ध्यान रखने की भी बात कही गई।
इसके अलावा संगठन की ओर से दुर्गापूजा के दौरान एक दिन ‘वंदे मातरम्’ का पूरा अंश गाने और भारत माता की पूजा करने का सुझाव दिया गया। दुर्गापूजा आयोजक इन सुझावों में से जो उचित समझेंगे, उसके अनुसार व्यवस्था करेंगे।