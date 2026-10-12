उत्तर 24 परगना जिला परिषद में 40-50 लोगों का हंगामा, सभाधिपति के कमरे में तोड़फोड़

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। उत्तर 24 परगना जिला परिषद के सभाधिपति नारायण गोस्वामी के कार्यालय में सोमवार को 40-50 लोगों के एक समूह ने कथित तौर पर घुसकर तोड़फोड़ की।

आरोप है कि समूह के सदस्य सभाधिपति को खोजते हुए उनके कमरे में पहुंचे और वहां रखे सामान व दस्तावेजों को अस्त-व्यस्त कर दिया। घटना के समय नारायण गोस्वामी कार्यालय में मौजूद नहीं थे। समूह के वहां पहुंचने और तोड़फोड़ करने के कारणों का अब तक पता नहीं चल पाया है।

कार्यालय के कर्मचारियों के अनुसार, लोगों का समूह अचानक परिसर में पहुंचा और सभाधिपति के बारे में पूछताछ करने लगा। उन्हें बताया गया कि नारायण गोस्वामी कार्यालय में नहीं हैं, लेकिन इसके बावजूद वे वहां से नहीं गए। आरोप है कि इसके बाद उनकी कर्मचारियों से कहासुनी हुई और वे सभाधिपति के निर्धारित कक्ष में घुस गए। कर्मचारियों का कहना है कि समूह ने अलमारी की चाबी मांगी। इसके बाद अलमारी का दरवाजा लात मारकर तोड़ दिया गया और शोकेस से सामान निकालकर बिखेर दिया गया।

सभाधिपति के निजी सहायक दुर्गा सेन मल्लिक ने भी कमरे में सामान अस्त-व्यस्त किए जाने की बात कही। जिला परिषद कर्मचारी असित मजूमदार के मुताबिक, समूह में शामिल लोगों को वह पहचानते नहीं हैं। अचानक इतनी बड़ी संख्या में लोगों के कार्यालय में घुसने से सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठे हैं।