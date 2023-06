बंगाल में बच्ची से दुष्कर्म कर हत्या के मामले में दो को फांसी की सजा, नवंबर 2021 में हुई थी घटना

गांव की एक बच्ची रहस्यमय ढंग से लापता हो गई थी। काफी खोजबीन के बाद भी कोई पता नहीं चला तो पिता ने स्थानीय थाना में लापता होने की शिकायत दर्ज कराई। पुलिस को जांच में पता चला कि फागुन मांडी बच्ची को चाकलेट दिलाने का प्रलोभन देकर एक दुकान पर ले जाया गया। वहां खेत में ले जाकर दोनों ने दुष्कर्म के बाद गला दबाकर उसकी हत्या कर दी।

दुष्कर्म कर हत्या के मामले में दो को फांसी की सजा

राज्य ब्यूरो, कोलकाता: बंगाल में झाड़ग्राम की जिला अदालत ने नवंबर, 2021 में पांच वर्षीय एक बच्ची के साथ दुष्कर्म और उसकी हत्या करके शव को छिपाने के जुर्म में दो व्यक्तियों को दोषी करार देते हुए उसे फांसी की सजा सुनाई है। दोनों के नाम फागुन मांडी और रवींद्र राउत उर्फ भाकू हैं। दोनों जिले के बाबूराम पाथर गांव के निवासी हैं। झाड़ग्राम अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायाधीश चिन्मय चट्टापोध्याय ने पाक्सो अधिनियम के तहत बुधवार को दोनों को सजा सुनाई। प्राप्त जानकारी के अनुसार, यह घटना चार नवंबर, 2021 की है, जब गांव की एक बच्ची रहस्यमय ढंग से लापता हो गई थी। काफी खोजबीन के बाद भी कोई पता नहीं चला तो पिता ने स्थानीय थाना में लापता होने की शिकायत दर्ज कराई। पुलिस को जांच में पता चला कि फागुन मांडी बच्ची को चाकलेट दिलाने का प्रलोभन देकर एक दुकान पर ले जाया गया। वहां चाकलेट खरीदकर बच्ची को एक खेत में ले जाकर दोनों ने दुष्कर्म के बाद गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। फिर शव को खेत में ही दफना दिया था। गिरफ्तारी के बाद फागुन ने पुलिस पूछताछ में इसका खुलासा किया था। उसका साथी रवींद्र घटना के वक्त पहले से ही खेत में मौजूद था। बाद में पुलिस ने खेत से बच्ची का शव बरामद किया था। अदालत ने इसे दुर्लभ मामला बताते हुए दोनों को फांसी की सजा सुनाई। इधर, पीड़ित परिवार ने अदालत के फैसले का स्वागत किया है। दूसरी ओर, दोनों दोषियों के परिवार ने उपरी अदालत में फैसले को चुनौती देने की बात कही है। हत्या मामले में 19 लोगों को उम्रकैद की सजा दूसरी तरफ, नदिया के कृष्णानगर जिला अदालत ने आठ साल पहले हुई तीन लोगों की हत्या मामले में 19 लोगों को दोषी ठहराते हुए सश्रम उम्रकैद की सजा सुनाई है। यह घटना 2015 की है, जब दो गुटों के बीच हिंसक झड़प में तीन लोगों की मौत हो गई थी। सीआइडी ने इसकी जांच की थी। कृष्णानगर जिला अदालत के न्यायाधीश आशुतोष कुमार सिंह ने धारा 302 के तहत दोषी ठहराते हुए सभी को उम्रकैद की सजा सुनाई।

