आरजी कर अस्पताल से दो मरीज लापता, सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। महानगर के आरजी कर मेडिकल कॉलेज अस्पताल से इलाज के दौरान दो मरीजों के अचानक लापता हो जाने की घटना ने स्वास्थ्य व्यवस्था और सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

अस्पताल प्रशासन ने दोनों मरीजों को पलायन कर जाने वाला बताया है और मामले की सूचना पुलिस को दे दी गई है।

अस्पताल से दो मरीज लापता

लापता मरीजों की पहचान 51 वर्षीय बिमल घोष और चितपुर निवासी दीपान्विता राय के रूप में हुई है। पुलिस सूत्रों के अनुसार, दीपान्विता ट्रामा केयर यूनिट में भर्ती थीं और शुक्रवार रात से उनका कोई पता नहीं चल रहा है।

वहीं बिमल घोष को बुखार और हृदय संबंधी समस्याओं के चलते दूसरे अस्पताल से रेफर कर मेडिसिन वार्ड में भर्ती कराया गया था। शुक्रवार को जब परिजन अस्पताल पहुंचे तो बिमल को बिस्तर पर न पाकर उन्होंने नर्सिंग स्टाफ को सूचना दी।