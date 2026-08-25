बीरभूम से मुर्शिदाबाद तक फैला था टुल्लू मंडल का अवैध कारोबार, जांच में सामने आए कई राज

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। पत्थर कारोबारी टुल्लू मंडल से जुड़े मामले की जांच अब बीरभूम से आगे बढ़कर मुर्शिदाबाद तक पहुंच गई है। जांचकर्ताओं का दावा है कि गिरफ्तार आरोपितों से पूछताछ के दौरान कई मामलों में मुर्शिदाबाद कनेक्शन के सुराग मिले हैं।

इसी आधार पर पुलिस ने भूमि एवं भूमि सुधार विभाग के प्रमुख सहायक प्रबीर कुमार दास और टीएमसी नेता अनुब्रत मंडल के पूर्व अंगरक्षक सहगल हुसैन से पूछताछ के साथ उनके ठिकानों पर तलाशी ली है। पत्थर कारोबार जांच अब मुर्शिदाबाद तक फैली सिउड़ी के कल्पतरु पल्ली से गिरफ्तार प्रबीर दास से पूछताछ के दौरान मिले दस्तावेजों के आधार पर पुलिस उसे साथ लेकर बहरामपुर स्थित उसके ससुराल पहुंची। तलाशी के दौरान टुल्लू मंडल के पत्थर कारोबार से जुड़े कई दस्तावेज मिलने की बात सामने आई है। इसके बाद पुलिस तड़के प्रबीर को साथ लेकर डोमकल में सहगल हुसैन के घर पहुंची। वहां से भी जांच से जुड़े महत्वपूर्ण दस्तावेज मिलने का दावा किया गया है।

प्रबीर, सहगल और जीवनकृष्ण के नाम से बढ़ी जांच की कड़ियां जांच में पूर्व टीएमसी विधायक जीवनकृष्ण साहा का नाम भी सामने आया है। नौकरी घोटाला मामले में उनका नाम अनुब्रत मंडल के साथ जुड़ा था। उनके क्षेत्र में अवैध बालू खदान को लेकर भी पहले आरोप लग चुके हैं।