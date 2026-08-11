पत्थर कारोबारी ​​​​​टुल्लू मंडल का एक और रिश्तेदार गिरफ्तार, घर से मिली गोपनीय डायरी

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। पत्थर कारोबारी टुल्लू मंडल अब भी फरार है। उसकी कथित अवैध संपत्तियों और कारोबार से जुड़े सुराग तलाशने के लिए पुलिस ने सोमवार को पूर्व बर्द्धमान के आऊसग्राम में उसके रिश्तेदारों के घरों पर व्यापक तलाशी अभियान चलाया।

इसी दौरान टुल्लू के चचेरे साले रिपन मंडल को गिरफ्तार किया गया। रिपन पहले टुल्लू के मैनेजर के तौर पर काम करता था और पत्थर खदानों में डीसीआर काटने के काम से भी जुड़ा बताया जा रहा है। जांचकर्ताओं ने अलमारी, ट्रंक, सूटकेस और गोशाला तक की तलाशी ली। जमीन खोदकर भी जांच की गई। सुरक्षा के लिए बम निरोधक दस्ते को भी बुलाया गया। पुलिस सूत्रों के अनुसार, लंबी तलाशी के बाद रिपन के पास से एक डायरी मिली है, जिसे जांचकर्ता पत्थर खदान से जुड़ी अहम जानकारी वाला दस्तावेज मान रहे हैं। इसके अलावा उसका लैपटाप और प्रिंटर भी जब्त किया गया है।