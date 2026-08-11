Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

    पत्थर कारोबारी ​​​​​टुल्लू मंडल का एक और रिश्तेदार गिरफ्तार, घर से मिली गोपनीय डायरी

    By Jagran News Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Tue, 11 Aug 2026 07:42 PM (IST)

    फरार पत्थर कारोबारी टुल्लू मंडल के चचेरे साले रिपन मंडल को पूर्वी बर्द्धमान के आऊसग्राम से गिरफ्तार किया गया है। ...और पढ़ें

    टुल्लू मंडल का साला गिरफ्तार (जागरण)

    टुल्लू मंडल का साला गिरफ्तार (जागरण)

    HighLights

    1. फरार टुल्लू मंडल का साला रिपन मंडल गिरफ्तार।

    2. रिपन के घर से गोपनीय डायरी, लैपटॉप, प्रिंटर जब्त।

    3. अदालत ने टुल्लू मंडल के खिलाफ हुलिया जारी किया।

    राज्य ब्यूरो, कोलकाता। पत्थर कारोबारी टुल्लू मंडल अब भी फरार है। उसकी कथित अवैध संपत्तियों और कारोबार से जुड़े सुराग तलाशने के लिए पुलिस ने सोमवार को पूर्व बर्द्धमान के आऊसग्राम में उसके रिश्तेदारों के घरों पर व्यापक तलाशी अभियान चलाया।

    इसी दौरान टुल्लू के चचेरे साले रिपन मंडल को गिरफ्तार किया गया। रिपन पहले टुल्लू के मैनेजर के तौर पर काम करता था और पत्थर खदानों में डीसीआर काटने के काम से भी जुड़ा बताया जा रहा है।

    जांचकर्ताओं ने अलमारी, ट्रंक, सूटकेस और गोशाला तक की तलाशी ली। जमीन खोदकर भी जांच की गई। सुरक्षा के लिए बम निरोधक दस्ते को भी बुलाया गया।

    पुलिस सूत्रों के अनुसार, लंबी तलाशी के बाद रिपन के पास से एक डायरी मिली है, जिसे जांचकर्ता पत्थर खदान से जुड़ी अहम जानकारी वाला दस्तावेज मान रहे हैं। इसके अलावा उसका लैपटाप और प्रिंटर भी जब्त किया गया है।

    इनसे टुल्लू के कथित पत्थर कारोबार और डीसीआर से जुड़े लेनदेन के बारे में जानकारी मिलने की उम्मीद है। यह भी जांच की जा रही है कि कारोबार में फर्जी डीसीआर का इस्तेमाल हुआ था या नहीं।

    टुल्लू मंडल के खिलाफ अदालत ने हुलिया जारी करने का दिया निर्देश

    टुल्लू मंडल के खिलाफ सिउड़ी की अतिरिक्त मुख्य न्यायिक अदालत ने हुलिया जारी करने का निर्देश दिया है। टुल्लू लंबे समय से फरार है और उसके देश से बाहर होने की आशंका जताई जा रही है।

    सोमवार को मामले के विशेष सरकारी अधिवक्ता विभास चट्टोपाध्याय ने अदालत में हुलिया जारी करने की मांग की थी। अदालत ने सोमवार शाम इसे मंजूरी देते हुए 14 अगस्त तक प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया।

    यह भी पढ़ें- भारतीय नौसेना में 'श्रुति' की एंट्री, GIRC बना रही अगली पीढ़ी का गश्ती पोत; कितना ताकतवर नेवी का जहाज?

    खबरें और भी