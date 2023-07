पेड़ से बांधकर TMC कार्यकर्ता की पिटाई, फिर पेट्रोल डालकर लगा दी आग; राजनीतिक रंजिश के कारण घटना को दिया अंजाम

बंगाल के पूर्व मेदिनीपुर के खेजुरी के हेंदिया इलाके में रविवार को कुछ लोगों ने एक तृणमूल कार्यकर्ता को पेड़ से बांध कर जमकर पिटाई की तथा उसके बाद पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी। गंभीर रूप से घायल तृणमूल कार्यकर्ता को कांथी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। परिवार वालों ने आरोप लगाया कि 30 से 40 लोगों ने उस पर हमला किया।

पेड़ से बांधकर TMC कार्यकर्ता की पिटाई, फिर पेट्रोल डालकर लगा दी आग। प्रतीकात्मक तस्वीर।

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। बंगाल के पूर्व मेदिनीपुर के खेजुरी के हेंदिया इलाके में रविवार को कुछ लोगों ने एक तृणमूल कार्यकर्ता को पेड़ से बांध कर जमकर पिटाई की तथा उसके बाद पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी। गंभीर रूप से घायल तृणमूल कार्यकर्ता को कांथी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। स्थानीय लोग कर रहे थे जमीन पर जबरन कब्जाः परिवार पुलिस सूत्रों के मुताबिक, तृणमूल कार्यकर्ता का नाम नरेंद्रनाथ माजी है। वह खेजुरी-1 ब्लाक के उत्तरी कलमदान गांव, दक्षिणपल्ली का रहने वाला है। उसके परिवार वालों ने शिकायत की है कि कुछ स्थानीय लोग उनकी जमीन पर जबरन कब्जा कर रहे हैं। शरीर पर पेट्रोल डालकर लागई आग रविवार को नरेंद्रनाथ और उसके पिता थाने में शिकायत दर्ज कराने जा रहे थे, तभी नरेंद्रनाथ को एक पेड़ से बांध कर पीटा गया और उसके शरीर पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी गई। वह गंभीर रूप से घायल है। कांथी के दरुआ अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। 30 से 40 लोगों ने किया हमला परिवार वालों ने आरोप लगाया कि 30 से 40 लोगों ने उस पर हमला किया। परिवारवालों का आरोप है कि राजनीतिक रंजिश की वजह से इस घटना को अंजाम दिया गया है। वहीं भाजपा का दावा है कि पंचायत पर कब्जे को लेकर तृणमूल के बीच आपसी गुटबाजी के कारण यह घटना घटी है। खेजुरी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज की गई है।

