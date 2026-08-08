सुरेंद्रनाथ कॉलेज नकदी मामला: तृणमूल नेता देबाशीस बनर्जी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। कोलकाता के प्रतिष्ठित सुरेंद्रनाथ कॉलेज के बंद पड़े यूनियन रूम से भारी मात्रा में नकदी और एक वीआईपी रूम से कंडोम व शराब की खाली बोतलें बरामद होने के बहुचर्चित मामले में स्थानीय तृणमूल नेता देबाशीस बनर्जी की कलकत्ता हाई कोर्ट की खंडपीठ ने अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी।

न्यायमूर्ति तीर्थंकर घोष की खंडपीठ में इस हाई-प्रोफाइल मामले की सुनवाई हुई, जहां सरकारी वकीलों की दलील सुनने के बाद अदालत ने राहत देने से इनकार कर दिया। राज्य में सत्ता परिवर्तन के बाद कोलकाता के सुरेंद्रनाथ कॉलेज का पुराना यूनियन रूम अदालत के विशेष निर्देश पर कई वर्षों खोला गया था। जैसे ही कमरा खोला गया, अंदर का नजारा देखकर सब हैरान रह गए। वहां सूटकेसों भारी मात्रा में नकदी भरी थी।