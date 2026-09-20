बंगाल के सीएम शुभेंदु के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट मामले में एक्शन, TMC नेता फिरोज अली गिरफ्तार

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी को लेकर इंटरनेट मीडिया पर कथित आपत्तिजनक और सांप्रदायिक टिप्पणी करने के आरोप में हुगली जिले के गोघाट के तृणमूल नेता फिरोज अली को गिरफ्तार किया गया है।

फिरोज गोघाट-2 पंचायत समिति के सदस्य हैं। पुरसुरा के भाजपा विधायक विमान घोष की शिकायत के आधार पर गोघाट थाने की पुलिस ने यह कार्रवाई की। शिकायत के साथ कथित पोस्ट के स्क्रीनशाट भी पुलिस को दिए गए हैं।

पुलिस के अनुसार, फिरोज के नाम से प्रसारित पोस्ट में आपत्तिजनक भाषा के साथ सांप्रदायिक तनाव भड़काने वाली टिप्पणियां और कुछ विवादित तस्वीरें थीं। इन पोस्ट के आधार पर विधायक ने कार्रवाई की मांग की थी। रविवार को पुलिस ने फिरोज को आरामबाग अनुमंडल अदालत में पेश किया।