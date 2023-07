कुल वोटरों से लगभग डेढ़ गुना अधिक वोट पाकर जीते तृणमूल प्रत्याशी, सत्ताधारी पार्टी पर लगाया धांधली का आरोप

बंगाल पंचायत चुनाव में बूथ के कुल मतदाताओं से लगभग डेढ़ गुना अधिक वोट पाकर तृणमूल प्रत्याशी ने जीत हासिल की है। भाजपा उम्मीदवार इसके खिलाफ कलकत्ता उच्च न्यायालय में मामला दायर करने जा रहे हैं। भाजपा उम्मीदवार आलोमती हलदर ने कहा कि मेरे बूथ पर 606 वोट पड़े। चुनाव आयोग की वेबसाइट से पता चला है कि तृणमूल उम्मीदवार ने 1086 वोट हासिल कर जीत दर्ज की है।

दोबारा चुनाव कराने की मांग को लेकर कोर्ट जाएंगे भाजपा प्रत्याशी।

कोलकाता, राज्य ब्यूरो। बंगाल पंचायत चुनाव में बूथ के कुल मतदाताओं से लगभग डेढ़ गुना अधिक वोट पाकर तृणमूल प्रत्याशी ने जीत हासिल की है। संबंधित बूथ के भाजपा उम्मीदवार इसके खिलाफ कलकत्ता उच्च न्यायालय में मामला दायर करने जा रहे हैं। दक्षिण 24 परगना के सोनारपुर ब्लाक के प्रतापनगर ग्राम पंचायत के कई बूथों पर वोटों में धांधली का आरोप सत्ताधारी पार्टी पर लगा है। हालांकि, तृणमूल ने सभी आरोपों को खारिज कर दिया है। भाजपा की शिकायत है कि सोनारपुर ब्लाक के प्रतापनगर ग्राम पंचायत के एक-एक बूथ के मतपत्रों की गिनती मेल नहीं खा रही है। हाई कोर्ट में केस दायर करने जा रहे भाजपा प्रत्याशी 201ए और 201बी - इन दोनों बूथों पर भाजपा के दो उम्मीदवारों ने आरोप लगाया कि सत्ताधारी पार्टी के उम्मीदवारों ने बूथों में मतदाताओं की कुल संख्या से लगभग डेढ़ गुना अधिक वोट प्राप्त करके जीत हासिल की। वे उस बूथ पर दोबारा वोट डालने की मांग को लेकर हाई कोर्ट में केस दायर करने जा रहे हैं। उनकी शिकायत है कि मतगणना के बाद वे वोट जीत गए, लेकिन तुरंत ही उन्हें पीटा गया और मतगणना केंद्र से बाहर निकाल दिया गया। बाद में दोनों बूथों पर तृणमूल उम्मीदवारों को विजेता घोषित किया गया। तृणमूल का इससे कोई लेना-देना नहीं: बनिक 201ए बूथ पर भाजपा उम्मीदवार आलोमती हलदर (सरदार) ने कहा कि मेरे बूथ पर मतदाताओं की संख्या 740 है। कुल 606 वोट पड़े। चुनाव आयोग की वेबसाइट से पता चला है कि तृणमूल उम्मीदवार ने 1,086 वोट हासिल कर जीत दर्ज की है। 201बी बूथ पर भी यही शिकायत है। भाजपा उम्मीदवार अष्टम कुमार नस्कर ने कहा कि मेरे बूथ पर मतदाताओं की संख्या 720 है। कुल 614 वोट पड़े हैं। लेकिन तृणमूल उम्मीदवार 1,084 वोट पाकर जीत गए। दोनों उम्मीदवारों ने शिकायत की कि तृणमूल ने उन्हें जबरन बाहर कर जीत हासिल की। इसलिए वे कोर्ट का सहारा ले रहे हैं। उन दोनों बूथों के तृणमूल उम्मीदवार कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते। हालांकि, डायमंड हार्बर और जादवपुर संगठनात्मक जिले के तृणमूल युवा अध्यक्ष सोमनाथ बनिक ने कहा कि अगर विपक्ष को शिकायत है, तो वे चुनाव आयोग के पास जा सकते हैं। आयोग से गलती हो सकती है। तृणमूल का इससे कोई लेना-देना नहीं है।

