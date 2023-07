Panchayat Elections: विधायक की धमकी के बाद एक वोट से जीतीं तृणमूल प्रत्याशी, जज ने आयोग से तलब की रिपोर्ट

न्यायाधीश ने यह आदेश कुलपी के एक माकपा उम्मीदवार द्वारा दायर मामले में दिया। कुलपी के रामकृष्णपुर दो ग्राम पंचायत की माकपा उम्मीदवार अर्पिता बनिक सरदार ने तृणमूल विधायक योगरंजन हलदर के खिलाफ शिकायत लेकर कलकत्ता उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया उन्होंने आरोप लगाया कि 11 जुलाई को पंचायत मतदान के दिन गिनती के अंत में सबसे पहले उन्हें विजेता घोषित किया गया।

न्यायाधीश ने यह आदेश कुलपी के एक माकपा उम्मीदवार द्वारा दायर मामले में दिया।

Your browser does not support the audio element.

HighLights माकपा उम्मीदवार ने खटखटाया था कलकत्ता उच्च न्यायालय का दरवाजा मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस सिन्हा ने याचिकाकर्ता से किया सवाल

कोलकाता, राज्य ब्यूरो। दक्षिण 24 परगना के कुलपी के तृणमूल विधायक योगरंजन हलदर पर मतगणना के दिन मतगणना केंद्र में घुसकर धमकी देने का आरोप है। इसके बाद उस बूथ पर सत्ताधारी दल की उम्मीदवार को विजेता घोषित कर दिया गया। पंचायत चुनाव में तृणमूल विधायक की धमकी के मामले में कलकत्ता हाई कोर्ट की जज अमृता सिन्हा ने चुनाव आयोग से रिपोर्ट तलब की है। माकपा उम्मीदवार ने कलकत्ता उच्च न्यायालय का खटखटाया दरवाजा न्यायाधीश ने यह आदेश कुलपी के एक माकपा उम्मीदवार द्वारा दायर मामले में दिया। कुलपी के रामकृष्णपुर दो ग्राम पंचायत की माकपा उम्मीदवार अर्पिता बनिक सरदार ने तृणमूल विधायक योगरंजन हलदर के खिलाफ शिकायत लेकर कलकत्ता उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। उन्होंने आरोप लगाया कि 11 जुलाई को पंचायत मतदान के दिन गिनती के अंत में सबसे पहले उन्हें विजेता घोषित किया गया। लेकिन बाद में स्थानीय विधायक कुछ उपद्रवियों के साथ मतगणना केंद्र में घुस गए और उन्हें धमकाया। मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस सिन्हा ने याचिकाकर्ता से किया सवाल इसके बाद महज एक वोट से ही तृणमूल उम्मीदवार को विजेता घोषित कर दिया गया। नियमानुसार मतगणना के दौरान कोई भी व्यक्ति मतगणना केंद्र में प्रवेश नहीं कर सकता है। बुधवार को मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस सिन्हा ने याचिकाकर्ता से पूछा कि क्या उन्होंने विधायक के खिलाफ शिकायत की जानकारी आयोग को दी है या नहीं। वादकारी ने बताया कि उन्होंने आयोग से भी शिकायत की है। इसके बाद जज ने घटना पर आयोग से रिपोर्ट तलब की। जस्टिस सिन्हा ने कहा कि तृणमूल विधायक मतगणना केंद्र में कैसे घुस गए। आयोग के प्रतिनिधि आकर कोर्ट में रिपोर्ट पेश करें। मामले की अगली सुनवाई इसी हफ्ते होने की संभावना है।

Edited By: Ashisha Singh Rajput