राज्यपाल को नॉर्थ बंगाल यूनिवर्सिटी में TMCP सदस्यों ने दिखाए काले झंडे, गवर्नर के खिलाफ लगे 'गो बैक' के नारे

कोलकाता, एजेंसी। पश्चिम बंगाल तृणमूल छात्र परिषद के सदस्यों ने सिलीगुड़ी के नॉर्थ बंगाल यूनिवर्सिटी में राज्यपाल सीवी आनंद बोस को काले झंडे दिखाए। राज्यपाल यहां कुलपतियों के साथ बैठक करने पहुंचे हैं। जानकारी के मुतबाकि जब राज्यपाल बोस सिलीगुड़ी स्थित नॉर्थ बंगाल यूनिवर्सिटी पहुंचे तो उन्हें तृणमूल छात्र परिषद (टीएमसीपी) के सदस्यों ने काले झंडे दिखाए गए। टीएमसीपी सदस्यों ने "वापस जाओ" के नारे भी लगाए।

#WATCH | Members of West Bengal Trinamool Chhatra Parishad show black flags to Governor CV Ananda Bose at North Bengal University, Siliguri.

Governor has arrived here to hold a meeting with Vice Chancellors. pic.twitter.com/OZR6oAN6qA