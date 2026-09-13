TMC के नाम और निशान की लड़ाई लंबी खिंचने के आसार, उपचुनाव के लिए मिल सकते हैं अस्थायी सिंबल

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। बंगाल की नंदीग्राम व रेजीनगर विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के संदर्भ में सबसे बड़ा प्रश्न तृणमूल कांग्रेस के नाम और निशान को लेकर है। जानकारों का मानना है कि इसे लेकर लड़ाई लंबी खींच सकती है।

कारण, चुनाव आयोग के फैसले पर सहमत नहीं होने पर तृणमूल के ममता बनर्जी व ऋतब्रत बनर्जी गुट के पास अदालत का दरवाजा खटखटाने का विकल्प मौजूद होगा। यदि चुनाव आयोग समय रहते अंतिम फैसला नहीं कर पाता है, तो घास-फूल निशान को अंतिम निर्णय तक स्थगित भी किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में दोनों गुटों को उपचुनाव लड़ने के लिए अलग-अलग अस्थायी नाम और चुनाव निशान आवंटित किए जा सकते हैं।

यदि ऋतब्रत गुट के पक्ष में फैसला जाता है और उसे घास-फूल निशान मिलता है, तो ममता गुट को किसी दूसरे निशान पर चुनाव लड़ना पड़ सकता है। वहीं, यदि आयोग ममता गुट के पक्ष में फैसला करता है तो ऋतब्रत गुट को दूसरे नाम व निशान के साथ चुनाव लड़ना पड़ेगा। दोनों ही स्थिति में नाम व निशान गंवाने वाले गुट का अदालत जाना तय है।