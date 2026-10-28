'TMC के बागी गुट का हलफनामा ले जा रहे ट्रक पर हमले की CID करेगी जांच', सीएम शुभेंदु ने दिया आश्वासन

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। बंगाल विधानसभा में बुधवार को मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने तृणमूल कांग्रेस के बागी गुट द्वारा चुनाव आयोग में जमा करने के लिए भेजे जा रहे हलफनामे के दस्तावेज छीनने की कथित कोशिश व ट्रक पर हमले के मामले में सीआइडी से जांच कराने का आश्वासन दिया।

उन्होंने विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष व तृणमूल के बागी गुट के नेता ऋतब्रत बनर्जी से कहा कि यदि वह इस संबंध में प्राथमिकी दर्ज कराते हैं, तो मामले की जांच सीआईडी को सौंप दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए।

दरअसल, तृणमूल कांग्रेस के असली दावेदार होने के प्रमाण जुटने को लेकर पार्टी के दोनों गुटों के बीच जारी विवाद के बीच ऋतब्रत बनर्जी ने हाल ही में इंटरनेट मीडिया पर आरोप लगाया था कि दिल्ली में केंद्रीय चुनाव आयोग के समक्ष हलफनामा जमा करने के लिए सड़क मार्ग से दस्तावेज भेजे जा रहे थे।

इसी दौरान हरियाणा सीमा के पास उनके ट्रक पर हमला किया गया और दस्तावेज छीनने की कोशिश की गई। इस घटना के पीछे उन्होंने ममता बनर्जी गुट का हाथ होने का संदेह जताया था। इसी प्रकरण पर बुधवार को विधानसभा में मुख्यमंत्री ने प्रतिक्रिया दी।