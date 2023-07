TMC ने 19 जुलाई तक टाला मणिपुर के हिंसा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा, राज्य सरकार के अनुरोध पर लिया फैसला

बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस ने मणिपुर के हिंसा प्रभावित क्षेत्रों के लिए शुक्रवार को अपने एक प्रतिनिधिमंडल के निर्धारित दौरे को अंतिम समय में 19 जुलाई तक के लिए टाल दिया। तृणमूल की वरिष्ठ नेता और बंगाल सरकार में मंत्री डा शशि पांजा ने कहा कि पार्टी ने मणिपुर सरकार के अनुरोध पर दौरे को कुछ दिनों के लिए स्थगित करने का फैसला किया है।

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस ने मणिपुर के हिंसा प्रभावित क्षेत्रों के लिए शुक्रवार को अपने एक प्रतिनिधिमंडल के निर्धारित दौरे को अंतिम समय में 19 जुलाई तक के लिए टाल दिया। बंगाल में पंचायत चुनाव के दौरान हुई भारी हिंसा की पड़ताल करने पहुंची भाजपा की फैक्ट फाइंडिंग टीम के जवाब में तृणमूल का एक पांच सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल जातीय संघर्ष की चपेट में आए मणिपुर के प्रभावित लोगों से मिलने के लिए शुक्रवार को वहां का दौरा करने वाला था। टीएमसी ने टाला मणिपुर के हिंसा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा तृणमूल की वरिष्ठ नेता और बंगाल सरकार में मंत्री डा शशि पांजा ने कहा कि पार्टी ने मणिपुर सरकार के अनुरोध पर दौरे को कुछ दिनों के लिए स्थगित करने का फैसला किया है। उन्होंने बताया कि हमारा पांच सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल, जो 14 से 15 जुलाई को मणिपुर का दौरा करने वाला था अब 19 से 20 जुलाई को राज्य का दौरा करेगा। मणिपुर सरकार के अनुरोध पर किया गया फैसला उन्होंने दावा किया कि मणिपुर सरकार ने दौरे को दो से तीन दिन के लिए स्थगित करने का अनुरोध किया था। हम इससे सहमत हैं। तृणमूल प्रतिनिधिमंडल में राज्यसभा में पार्टी के नेता डेरेक ओ ब्रायन, राज्यसभा सदस्य डोला सेन और सुष्मिता देव तथा लोकसभा सांसद काकोली घोष दस्तीदार और कल्याण बनर्जी शामिल हैं, जो मणिपुर का दौरा करने वाले थे। मोदी सरकार के खिलाफ हमलावार है सीएम ममता बनर्जी मालूम हो कि मणिपुर में पिछले करीब दो महीने से जारी जातीय हिंसा को लेकर बंगाल की मुख्यमंत्री व तृणमूल सुप्रीमो ममता बनर्जी मोदी सरकार के खिलाफ लगातार आक्रामक हैं।

