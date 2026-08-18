कोलकाता एयरपोर्ट पर TMC सांसद सौगत राय का भारी विरोध, लगे चोर-चोर के नारे

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। तृणमूल सांसद सौगत राय को मंगलवार को कोलकाता एयरपोर्ट परिसर में विरोध का सामना करना पड़ा। एयरपोर्ट अथारिटी कार्यालय में बैठक में शामिल होने पहुंचे सांसद की कार को प्रदर्शनकारियों और भाजपा कार्यकर्ताओं ने घेर लिया।

प्रदर्शनकारियों ने काले झंडे दिखाए और ‘गो बैक’ तथा ‘चोर-चोर’ के नारे लगाए। कुछ प्रदर्शनकारियों ने जूते भी दिखाए।

सौगत राय ने कार का शीशा नीचे कर प्रदर्शनकारियों से बात करने की कोशिश की, लेकिन प्रदर्शनकारी उनकी बात सुनने को तैयार नहीं हुए। इसके बाद एयरपोर्ट अधिकारियों और पुलिस ने उन्हें वहां से बाहर निकाला। सौगत राय के लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत एयरपोर्ट का इलाका आता है।

मंगलवार को एयरपोर्ट अथारिटी कार्यालय में एक बैठक थी, जिसमें सांसद को भी आमंत्रित किया गया था। बैठक में पहुंचते ही प्रदर्शनकारियों ने उनकी कार को घेर लिया और उन्हें वापस जाने को कहा। यह पहली बार नहीं है जब सौगत राय को विरोध का सामना करना पड़ा है।

मई के अंत में भी उनके खिलाफ प्रदर्शन हुआ था। उस दौरान प्रदर्शनकारियों ने उनकी ओर अंडे फेंके थे और ‘चोर-चोर’ के नारे लगाए थे।

भाजपा विधायक अरिजीत बक्शी ने आरोप लगाया कि सौगत स्थानीय लोगों के बीच सक्रिय नहीं रहे हैं। सांसद को क्षेत्र में केवल भोज के आयोजनों में देखा जाता था।