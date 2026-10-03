बंगाल: घर में आग लगने से झुलसे TMC विधायक बायरन विश्वास, CM शुभेंदु ने जताई चिंता 

राज्य ब्यूरो, कोलकाता । मुर्शिदाबाद के धुलियान स्थित अपने घर में आग लगने से सागरदिघी के तृणमूल कांग्रेस विधायक बायरन विश्वास झुलस गए। घटना शनिवार सुबह करीब 10 बजे की है। उन्हें पहले उनके बनाए अस्पताल ले जाया गया। बाद में बेहतर इलाज के लिए कोलकाता के अस्पताल में ले जाया गया।

स्थानीय सूत्रों के अनुसार, आग लगने के समय बायरन घर में ही थे। झुलसने के बाद उन्हें तत्काल अस्पताल ले जाया गया। मुर्शिदाबाद मेडिकल कालेज के अधीक्षक अनिंद्य गोस्वामी ने बताया कि दोपहर करीब 12 बजे परिवार की ओर से विधायक को मेडिकल कालेज लाने की सूचना दी गई थी।