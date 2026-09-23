मध्य प्रदेश से गिरफ्तार हुआ तृणमूल नेता, रंगदारी और हथियार कानून के मामले में कार्रवाई

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। तृणमूल कांग्रेस के श्रमिक संगठन आइएनटीटीयूसी के नैहाटी अध्यक्ष विष्णु अधिकारी को पुलिस ने मध्य प्रदेश के इंदौर से गिरफ्तार किया है। नैहाटी थाने की पुलिस ने बुधवार तड़के उसे पकड़ा। रंगदारी और हथियार कानून के मामले में यह कार्रवाई की गई है। पुलिस के अनुसार, उसे ट्रांजिट रिमांड पर नैहाटी लाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

पुलिस सूत्रों के अनुसार, करीब डेढ़ महीने पहले विष्णु के खिलाफ रंगदारी, धमकाकर जमीन पर कब्जे की कोशिश और हत्या के प्रयास की शिकायतें मिली थीं। पुलिस ने उसके ठिकाने की जानकारी मिलने के बाद इंदौर में अभियान चलाया और वहां से उसे गिरफ्तार किया। स्थानीय राजनीतिक हलकों में उसे तृणमूल कांग्रेस के नेता और सांसद पार्थ भौमिक का करीबी बताया जाता है। वह नैहाटी में तृणमूल युवा संगठन में भी सक्रिय रहा है।

रंगदारी के आरोप में उत्तर 24 परगना जिला परिषद का सभाधिपति गिरफ्तार उत्तर 24 परगना जिला परिषद के सभाधिपति व तृणमूल कांग्रेस नेता अरशद उद जमान को बुधवार को दत्तपुकुर थाने की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उसके खिलाफ रंगदारी समेत कई आरोप हैं। शिकायत दर्ज होने के बाद से वह फरार था।