बंगाल: अशोकनगर में TMC नेता संजय राउत और उनके पिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, घर में मिला शव

राज्य ब्यूरो, कोलकाता । उत्तर 24 परगना के अशोकनगर में तृणमूल कांग्रेस के पूर्व युवा अध्यक्ष संजय राउत और उनके पिता कमल राउत की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। शनिवार सुबह संजय का शव घर में मिला, जबकि उनके पिता अचेत अवस्था में पड़े थे। अस्पताल ले जाने पर चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

अशोकनगर-कल्याणगढ़ नगरपालिका के 13 नंबर वार्ड में रहने वाले संजय का शव घर के एक कमरे में लटका मिला। परिवार के सदस्यों ने सुबह बरामदे से कमरे के भीतर उनका शव देखा। उसी कमरे में उनके पिता कमल अचेत अवस्था में मिले। उन्हें तत्काल अशोकनगर स्टेट जनरल अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया।

पुलिस को प्रारंभिक जांच में कमल द्वारा नींद की दवा लेने की आशंका है। संजय अशोकनगर क्षेत्र में युवा तृणमूल के पूर्व अध्यक्ष थे। स्थानीय लोगों के अनुसार, पूर्व विधायक नारायण गोस्वामी से भी उनकी निकटता थी। वह आयात-निर्यात का कारोबार करते थे।