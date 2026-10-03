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बंगाल: अशोकनगर में TMC नेता संजय राउत और उनके पिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, घर में मिला शव

By Jagran News Edited By: Shubham Tiwari
Published: Sat, 03 Oct 2026 08:32 PM (IST)

उत्तर 24 परगना के अशोकनगर में तृणमूल कांग्रेस के पूर्व युवा अध्यक्ष संजय राउत और उनके पिता कमल राउत की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई।

अशोकनगर में TMC नेता संजय राउत और पिता की संदिग्ध मौत (सांकेतिक तस्वीर)

अशोकनगर में TMC नेता संजय राउत और पिता की संदिग्ध मौत (सांकेतिक तस्वीर)

HighLights

  1. तृणमूल नेता संजय राउत और पिता कमल राउत की संदिग्ध मौत।

  2. संजय का शव लटका मिला, पिता अचेत अवस्था में मृत घोषित।

  3. पुलिस को नींद की दवा और आत्महत्या की आशंका, जांच जारी।

राज्य ब्यूरो, कोलकाता । उत्तर 24 परगना के अशोकनगर में तृणमूल कांग्रेस के पूर्व युवा अध्यक्ष संजय राउत और उनके पिता कमल राउत की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। शनिवार सुबह संजय का शव घर में मिला, जबकि उनके पिता अचेत अवस्था में पड़े थे। अस्पताल ले जाने पर चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

अशोकनगर-कल्याणगढ़ नगरपालिका के 13 नंबर वार्ड में रहने वाले संजय का शव घर के एक कमरे में लटका मिला। परिवार के सदस्यों ने सुबह बरामदे से कमरे के भीतर उनका शव देखा। उसी कमरे में उनके पिता कमल अचेत अवस्था में मिले। उन्हें तत्काल अशोकनगर स्टेट जनरल अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया।

पुलिस को प्रारंभिक जांच में कमल द्वारा नींद की दवा लेने की आशंका है। संजय अशोकनगर क्षेत्र में युवा तृणमूल के पूर्व अध्यक्ष थे। स्थानीय लोगों के अनुसार, पूर्व विधायक नारायण गोस्वामी से भी उनकी निकटता थी। वह आयात-निर्यात का कारोबार करते थे।

कारोबार में मंदी के कारण तनाव में होने की बात स्थानीय लोगों के एक वर्ग ने कही है। हालांकि, मौत का मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों से कोई संबंध है या नहीं, यह स्पष्ट नहीं है।

पुलिस की प्रारंभिक आशंका है कि संजय ने पिता को नींद की दवा देने के बाद अपनी जान दे दी। हालांकि, पिता-पुत्र की मौत की वास्तविक वजह अभी स्पष्ट नहीं है। अशोकनगर थाना पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है।

 