Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें
    News

    टीएमसी नेता के पास 100 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति, पुलिस ने ईडी को दी जानकारी

    By Digital Desk Edited By: Abhishek Pratap Singh
    Updated: Wed, 12 Aug 2026 08:44 AM (IST)

    गिरफ्तार टीएमसी नेता देबराज चक्रवर्ती की करीब 100 करोड़ रुपये की संपत्ति का खुलासा हुआ है, जिसमें 30 संपत्तियां परिचितों और रिश्तेदारों के नाम पर हैं। ...और पढ़ें

    टीएमसी नेता की अकूत संपत्ति का खुलासा। (फाइल फोटो)

    टीएमसी नेता की अकूत संपत्ति का खुलासा। (फाइल फोटो)

    राज्य ब्यूरो, कोलकाता। गिरफ्तार तृणमूल नेता और विधाननगर नगर निगम के पूर्व पार्षद देबराज चक्रवर्ती की करीब 100 करोड़ रुपये की संपत्ति का पुलिस को पता चला है। जांचकर्ताओं के अनुसार, करीब 30 संपत्तियां देबराज के परिचितों और रिश्तेदारों के नाम पर हैं। पुलिस ने इन संपत्तियों से जुड़ी जानकारी ईडी को भी दी है।

    देबराज तृणमूल की पूर्व विधायक अदिति मुंशी के पति हैं। सत्ता परिवर्तन के बाद पुलिस ने दंपती के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति और संपत्ति छिपाने के आरोपों की जांच शुरू की थी।

    पिछले पांच सालों में हुई बढोतरी

    जांचकर्ताओं का अनुमान है कि पिछले पांच वर्षों में देबराज की संपत्ति में यह बढ़ोतरी हुई। अब इन संपत्तियों की खरीद, धन के स्रोत और वास्तविक स्वामित्व की जांच की जा रही है।

    पुलिस ने दाखिल की चार्जशीट

    देबराज के खिलाफ सिंडिकेट संचालन और वसूली के आरोपों की जांच में पर्याप्त साक्ष्य मिलने का दावा करते हुए पुलिस ने पिछले सप्ताह बारासात अदालत में चार्जशीट दाखिल की है। मालूम हो कि पुलिस ने एक जुलाई को पुरुलिया से देबराज को गिरफ्तार किया था।

    यह भी पढ़ें: बंगाल में ईडी की बड़ा एक्शन, हथियार-मानव और मादक पदार्थों की तस्करी पर PMLA के तहत शिकंजा