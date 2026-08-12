टीएमसी नेता के पास 100 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति, पुलिस ने ईडी को दी जानकारी

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। गिरफ्तार तृणमूल नेता और विधाननगर नगर निगम के पूर्व पार्षद देबराज चक्रवर्ती की करीब 100 करोड़ रुपये की संपत्ति का पुलिस को पता चला है। जांचकर्ताओं के अनुसार, करीब 30 संपत्तियां देबराज के परिचितों और रिश्तेदारों के नाम पर हैं। पुलिस ने इन संपत्तियों से जुड़ी जानकारी ईडी को भी दी है।

देबराज तृणमूल की पूर्व विधायक अदिति मुंशी के पति हैं। सत्ता परिवर्तन के बाद पुलिस ने दंपती के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति और संपत्ति छिपाने के आरोपों की जांच शुरू की थी।

पिछले पांच सालों में हुई बढोतरी

जांचकर्ताओं का अनुमान है कि पिछले पांच वर्षों में देबराज की संपत्ति में यह बढ़ोतरी हुई। अब इन संपत्तियों की खरीद, धन के स्रोत और वास्तविक स्वामित्व की जांच की जा रही है।

पुलिस ने दाखिल की चार्जशीट

देबराज के खिलाफ सिंडिकेट संचालन और वसूली के आरोपों की जांच में पर्याप्त साक्ष्य मिलने का दावा करते हुए पुलिस ने पिछले सप्ताह बारासात अदालत में चार्जशीट दाखिल की है। मालूम हो कि पुलिस ने एक जुलाई को पुरुलिया से देबराज को गिरफ्तार किया था।