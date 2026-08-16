'राजनीति में आना मेरी सबसे बड़ी भूल', TMC नेता आशीष बनर्जी ने सुसाइड नोट में क्या-क्या लिखा था?
बंगाल विधानसभा के पूर्व डिप्टी स्पीकर और वरिष्ठ टीएमसी नेता आशीष बनर्जी बीरभूम के रामपुरहाट में फंदे से लटके मिले। उनके सुसाइड नोट में 'राजनीति को जीवन की सबसे बड़ी भूल' बताया गया और युवाओं को इससे दूर रहने की सलाह दी गई।
समय कम है?
जानिए मुख्य बातें और खबर का सार एक नजर में
डिजिटल डेस्क, कोलकाता। बंगाल विधानसभा के पूर्व डिप्टी स्पीकर (उपाध्यक्ष) और वरिष्ठ तृणमूल कांग्रेस नेता आशीष बनर्जी का रविवार सुबह बीरभूम जिले के रामपुरहाट शहर स्थित पार्टी कार्यालय में शव फंदे से लटका मिला। पुलिस को मौके से एक पन्ने का सुसाइड नोट बरामद हुआ है, जिसमें उन्होंने लिखा कि 'राजनीति में आना उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी'। आइए जानते हैं इस सुसाइड नोट में और क्या-क्या लिखा है।
सुसाइड नोट में उन्होंने अपनी मौत के लिए किसी को जिम्मेदार नहीं बताया है। लेकिन उन्होंने राजनीति में आने पर दुख जताते हुए युवा पीढ़ी से अपील की कि वे भविष्य में कभी राजनीति में न आएं।
सुसाइड नोट में अपनी बेगुनाही और दर्द जाहिर करते हुए उन्होंने लिखा, "तारापीठ रामपुरहाट डेवलपमेंट अथॉरिटी (TRDA) में मेरे पास कोई सीधे तौर पर जिम्मेदारी या अधिकार नहीं थे। मैं केवल बैठकों में शामिल होता था।
टेंडर कमेटी, चेक साइन करने, किसी प्लान को मंजूरी देने या NOC जारी करने में मेरी कोई भूमिका नहीं थी और न ही इन मामलों में मुझसे कोई सलाह ली जाती थी। इसके बावजूद मुझे भ्रष्टाचार के मामलों में घसीटने और बदनाम करने की कोशिश की गई।"
उन्होंने आगे लिखा, "आज मुझे अहसास हो रहा है कि राजनीति में आना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। मैं अपने परिवार की युवा पीढ़ी को सलाह दूंगा कि वे कभी राजनीति में न आएं और अपने-अपने पेशों पर ही ध्यान दें।"
शिक्षक से राजनेता तक का सफर
गौरतलब है कि पेशे से शिक्षक रहे आशीष बनर्जी टीएमसी के प्रभावशाली नेताओं में से एक त। वह 2001 से 2026 तक लगातार रामपुरहाट सीट से विधायक रहे। वह ममता बनर्जी के शासनकाल के दौरान स्कूली शिक्षा मंत्री, कृषि मंत्री और डिप्टी स्पीकर पद की जिम्मेदारी संभाल चुके थे।
पेशे से शिक्षक रहे आशीष ने नोट में अपने साफ-सुथरे करियर का हवाला देते हुए लिखा कि उन्होंने जीवन भर एक पैसा भी गलत तरीके से नहीं लिया और हमेशा बिना फीस के छात्रों को पढ़ाया। तारापीठ रामपुरहाट डेवलपमेंट अथारिटी (टीआरडीए) में खुद को दरकिनार किए जाने और अपनी छवि को धूमिल करने की साजिशों का जिक्र करते हुए उन्होंने लिखा कि वे कभी किसी भ्रष्टाचार में शामिल नहीं रहे, फिर भी उन्हें अपमानित किया गया।
यह भी पढ़ें- बंगाल के पूर्व डिप्टी स्पीकर आशीष बनर्जी की TMC दफ्तर में फंदे से लटकी मिली लाश, सुसाइड नोट भी बरामद