    TMC नेता अभिषेक बनर्जी का दावा, SIR सुनवाई के लिए चुनाव आयोग ने अमर्त्य सेन को भेजा नोटिस

    By Shubham Tiwari Edited By: Shubham Tiwari
    Updated: Tue, 06 Jan 2026 09:42 PM (IST)

    अभिषेक बनर्जी ने दावा किया कि चुनाव आयोग ने अमर्त्य सेन, मोहम्मद शमी और देव को एसआईआर सुनवाई के लिए नोटिस भेजा है, जिसे उन्होंने भाजपा-चुनाव आयोग गठजो ...और पढ़ें

    अमर्त्य सेन (फाइल फोटो )

    राज्य ब्यूरो, जागरण, कोलकाता : तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव व सांसद अभिषेक बनर्जी ने मंगलवार को दावा किया कि चुनाव आयोग द्वारा नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री अमत्र्य सेन को भी बंगाल में जारी एसआइआर सुनवाई के लिए नोटिस भेजा गया है। अभिषेक ने इसे दुखद करार देते हुए आरोप लगाया कि भाजपा-चुनाव आयोग गठजोड़ के तहत बंगाल के प्रतिष्ठित लोगों को निशाना बनाया जा रहा है।

    बीरभूम जिले के रामपुरहाट में एक सभा को संबोधित करते हुए अभिषेक ने चुनाव आयोग पर निशाना साधते हुए क्रिकेटर मोहम्मद शमी और सांसद व अभिनेता देव का भी जिक्र किया और दावा किया कि उन्हें भी एसआइआर सुनवाई के लिए नोटिस भेजा गया है। इसे लेकर चुनाव आयोग पर सवाल खड़े करते हुए उन्होंने कहा कि एसआइआर के नाम पर बंगाल के नागरिकों को निशाना बनाया जा रहा है।

    नोबेल पुरस्कार जीतने वाले को नोटिस

    अभिषेक ने कहा- यह बेहद दुखद कि चुनाव आयोग ने भारत के लिए नोबेल पुरस्कार जीतने वाले अमत्र्य सेन को नोटिस भेजा है, जिन्होंने देश को समृद्ध बनाया और विश्व स्तर पर प्रसिद्धि दिलाई। उन्होंने दावा किया कि विश्व कप में भारत के लिए खेलने वाले क्रिकेटर मोहम्मद शमी और प्रसिद्ध अभिनेता देव को भी नोटिस भेजा गया है।

    उन्होंने कहा कि यह सभी को बदनाम करने और परेशान करने का प्रयास है। अभिषेक ने आश्चर्य व्यक्त किया कि अमत्र्य सेन जैसे व्यक्ति, जो राष्ट्र का गौरव हैं और जिन्होंने देश का सम्मान अर्जित किया है, एसआइआर सुनवाई के लिए क्यों बुलाया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार बार-बार बंगाल के लोगों का अपमान करने का जानबूझकर काम कर रही है।

    हालांकि, सेन के परिवार के एक सदस्य ने बताया कि उन्हें अभी तक आयोग से कोई नोटिस नहीं मिला है। अभिषेक ने अपनी पार्टी के समर्थकों से भाजपा को हटाने और आगामी विधानसभा चुनाव में 294 में से 250 सीटों पर जीत सुनिश्चित करने का आह्वान किया।

    सेन को सुनवाई के लिए आयोग के समक्ष उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं : चुनाव आयोग

    दूसरी ओर, अमत्र्य सेन को एसआइआर नोटिस भेजे जाने के तृणमूल सांसद के दावे के कुछ ही क्षण बाद चुनाव आयोग के सूत्रों ने कहा कि यह केवल भरे गए गणना फार्म में वर्तनी की त्रुटि से संबंधित मामला है और सेन को सुनवाई के लिए आयोग के समक्ष उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं है।

    सूत्र ने कहा कि सिस्टम में गड़बड़ी के कारण उन्हें कंप्यूटर द्वारा जनरेट नोटिस चला गया। सूत्र के अनुसार, आयोग ने संबंधित बीएलओ को वर्तनी की त्रुटि ठीक करने के लिए कहा है। अमत्र्य सेन के ट्रस्ट सूत्रों की ओर से भी बताया गया कि बीरभूम के बोलपुर स्थित नोबेल विजेता के आवास पर अभी तक कोई एसआइआर नोटिस प्राप्त नहीं हुआ है। अधिकतर समय अमेरिका में बिता रहे सेन ने आखिरी बार 2014 में बीरभूम के शांतिनिकेतन में अपना वोट डाला था।

