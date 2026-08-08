बंगाल में TMC के पूर्व विधायक पर शिकंजा, जबरन वसूली और जमीन हड़पने के आरोप में सनत डे गिरफ्तार

डिजिटल डेस्क, कोलकाता। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले की नैहाटी विधानसभा सीट का प्रतिनिधित्व करने वाले तृणमूल कांग्रेस के पूर्व विधायक सनत डे को आज शनिवार सुबह गिरफ्तार किया गया है।

सनत डे को जबरन वसूली, अवैध रूप से जमीन हड़पने और 2021 के विधानसभा चुनावों व 2024 के लोकसभा चुनावों के बाद हुई हिंसा में शामिल होने जैसे आरोपों में गिरफ्तार किया गया है। सनत डे को जिला अदालत में पेश किया जाएगा और सरकारी वकील उनकी पुलिस कस्टडी की मांग करेंगे।

TMC के पूर्व विधायक गिरफ्तार पुलिस के एक अधिकारी ने कहा, 'नैहाटी विधानसभा क्षेत्र से तृणमूल कांग्रेस के पूर्व विधायक डे पर लंबे समय से इलाके में जबरन वसूली और अवैध रूप से जमीन हड़पने के आरोप लगते रहे हैं। इसके अलावा, उन पर 2021 के विधानसभा चुनावों और 2024 के लोकसभा चुनावों के बाद हुई हिंसा में शामिल होने के भी आरोप थे।'

सनत डे 2024 के उपचुनाव में पश्चिम बंगाल विधानसभा पहुंचे थे। यह सीट तब खाली हुई थी जब राज्य के पूर्व मंत्री पार्थ भौमिक बैरकपुर से लोकसभा के लिए चुने जाने के बाद नैहाटी सीट से हट गए थे। उस उपचुनाव में डे ने 49,000 से ज़्यादा वोटों से जीत हासिल की थी।

हालांकि, इस साल पश्चिम बंगाल में हुए विधानसभा चुनाव में सनत डे बीजेपी उम्मीदवार सुमित्रो चटर्जी से 10,000 से ज्यादा वोटों से हार गए। सत्ता परिवर्तन के बाद फूटा लोगों का गुस्सा बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद सनत डे को लोगों के आक्रोश का सामना करना पड़ा। जून में, जब वे नैहाटी में पार्टी कार्यालय जा रहे थे, तो उन पर अंडे फेंके गए।