‘भगवान राम के श्राप से नष्ट हुई तृणमूल', शुभेंदु ने ममता पर साधा निशाना

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने तृणमूल कांग्रेस में चल रहे संकट को पार्टी के ‘अहंकार’ और ‘भगवान राम के श्राप’ का परिणाम बताया है।

उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग द्वारा तृणमूल कांग्रेस के मूल नाम और चुनाव चिह्न को अंतरिम रूप से फ्रीज करने के फैसले में भाजपा की कोई प्रत्यक्ष भूमिका नहीं है। राज्य सचिवालय नवान्न में विश्वकर्मा पूजा कार्यक्रम में हिस्सा लेने के बाद पत्रकारों से बातचीत में शुभेंदु ने कहा कि चुनाव आयोग ने सभी पक्षों को सुनने के बाद नियमों के अनुसार फैसला लिया है।

उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी अपनी पार्टी को एकजुट नहीं रख सकीं और पार्टी दो, तीन और चार गुटों में बंट गई। ममता पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि इसके लिए वह (पूर्व मुख्यमंत्री) खुद जिम्मेदार हैं। शुभेंदु ने स्पष्ट किया कि आयोग के फैसले में भाजपा की कोई प्रत्यक्ष भूमिका नहीं है। शुभेंदु ने इस दौरान संस्कृत के एक श्लोक का उल्लेख करते हुए कहा कि अहंकार का अंत अंततः ईश्वर के हाथों होता है। शुभेंदु ने तृणमूल नेतृत्व पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले पुराने बयानों और राजनीतिक रुख का भी आरोप लगाया।