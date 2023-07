Bengal News: TMC उम्मीदवार पर लगा तिरंगे के अपमान का आरोप, राष्ट्रीय ध्वज पर लिखा नाम और बनाया पार्टी चिन्ह

बंगाल पंचायत चुनाव में हावड़ा के उलूबेरिया में तृणमूल उम्मीदवार दीपा प्रमाणिक के चुनाव प्रचार के दौरान राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करने का आरोप लगा है। राष्ट्रीय ध्वज के सफेद रंग पर अशोक चक्र के बगल में उम्मीदवार की तस्वीर तृणमूल का पार्टी चिन्ह बनाया गया है। भाजपा ने राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करने पर प्रत्याशी की उम्मीदवारी रद करने की मांग की है।

Bengal News: TMC उम्मीदवार पर लगा तिरंगे के अपमान का आरोप (फाइल फोटो)

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। बंगाल पंचायत चुनाव में हावड़ा के उलूबेरिया में तृणमूल उम्मीदवार दीपा प्रमाणिक के चुनाव प्रचार के दौरान राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करने का आरोप लगा है। राष्ट्रीय ध्वज के सफेद रंग पर अशोक चक्र के बगल में उम्मीदवार की तस्वीर, तृणमूल का पार्टी चिन्ह बनाया गया है। BJP ने की प्रत्याशी के उम्मीदवारी रद करने की मांग भाजपा ने राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करने पर प्रत्याशी की उम्मीदवारी रद करने की मांग की है। हालांकि तृणमूल प्रत्याशी ने मामले की जानकारी नहीं होने की बात कही है। यह घटना उलूबेरिया उत्तर विधानसभा क्षेत्र के उलूबेरिया ब्लाक दो की बानीबन ग्राम पंचायत के संसद क्रमांक आठ के बूथ क्रमांक 217 की है। बीते साल भाजपा छोड़कर TMC में शामिल हुई थीं दीपा इस बार इस बूथ पर दीपा प्रमाणिक तृणमूल कांग्रेस की उम्मीदवार बनी हैं। वह बानीबन ग्राम पंचायत की पूर्व भाजपा उपाध्यक्ष भी थीं, लेकिन एक साल पहले भाजपा छोड़कर तृणमूल में शामिल हो गईं। देर रात कुछ स्थानीय लोगों ने राष्ट्रीय ध्वज के सफेद रंग में अशोक चक्र के बगल में तृणमूल पार्टी का प्रतीक चिन्ह और उस पर उम्मीदवार की फोटो देखी। हालांकि, इसकी खबर फैलते ही इसे हटा दिया गया, लेकिन तब तक इसकी तस्वीर वायरल हो गई। क्या बोलीं प्रत्याशी दीपा प्रमाणिक प्रत्याशी दीपा प्रमाणिक ने कहा कि हमें यह नहीं पता कि राष्ट्रीय ध्वज में पार्टी का चिह्न और उम्मीदवार की फोटो छपी हुई है या नहीं। हम इस तरह का काम नहीं कर सकते। दूसरी ओर भाजपा ने इस घटना की कड़ी निंदा की। भाजपा नेता रमेश साधुखान ने कहा कि तृणमूल उम्मीदवार ने राष्ट्रीय ध्वज का अपमान किया है। यह एक देशद्रोही कृत्य है। मैं इस उम्मीदवारी को रद करने की मांग करता हूं।

