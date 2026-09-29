बाघिन को ट्रैंकुलाइज करने में मिली सफलता, बक्सा टाइगर रिजर्व में लाने की तैयारी

जेएनएन, अलीपुरद्वार। आखिरकार लंबे इंतजार और चिंता का अंत हो गया। नींद की गोली से बेहोश कर बक्सा टाइगर रिजर्व की मेहमान बाघिन को पिंजरे में सुरक्षित बंद कर दिया गया है।

पिछले एक सप्ताह से प्रतिकूल मौसम के बावजूद करीब 70 सदस्यों की विशेष टीम बिहार के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के जंगलों में बाघिन की तलाश में जुटी थी। मंगलवार शाम अंधेरा होने से पहले ट्रैंकुलाइजर विशेषज्ञों ने सफलतापूर्वक बाघिन को डार्ट कर काबू में कर लिया।

करीब तीन वर्ष की इस बाघिन ने सोमवार को शिकार के लिए रखी गई एक वयस्क भैंस को मारकर जंगल के अंदर खींच लिया था। इसी शिकार के आधार पर गुरुवार को राज्य वन विभाग, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की संयुक्त विशेषज्ञ टीम ने अभियान चलाया। शिकार करते समय एक ही प्रयास में बाघिन को ट्रैंकुलाइज कर लिया गया। इसके बाद उसे रेडियो कॉलर भी पहनाया गया।