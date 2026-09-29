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बाघिन को ट्रैंकुलाइज करने में मिली सफलता, बक्सा टाइगर रिजर्व में लाने की तैयारी

By Jagran News Edited By: Deepak Gupta
Published: Tue, 29 Sep 2026 11:09 PM (IST)

वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में एक विशेष टीम ने लंबे इंतजार के बाद बाघिन को सफलतापूर्वक ट्रैंकुलाइज कर पिंजरे में बंद कर दिया है।

बाघिन को ट्रैंकुलाइज करने में मिली सफलता।

बाघिन को ट्रैंकुलाइज करने में मिली सफलता।

HighLights

  1. वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में बाघिन को सफलतापूर्वक ट्रैंकुलाइज किया गया।

  2. भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर से बक्सा टाइगर रिजर्व लाई जा रही है।

  3. 2 अक्टूबर को बक्सा में मुख्यमंत्री की मौजूदगी में होगी सॉफ्ट रिलीज।

जेएनएन, अलीपुरद्वार। आखिरकार लंबे इंतजार और चिंता का अंत हो गया। नींद की गोली से बेहोश कर बक्सा टाइगर रिजर्व की मेहमान बाघिन को पिंजरे में सुरक्षित बंद कर दिया गया है।

पिछले एक सप्ताह से प्रतिकूल मौसम के बावजूद करीब 70 सदस्यों की विशेष टीम बिहार के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के जंगलों में बाघिन की तलाश में जुटी थी। मंगलवार शाम अंधेरा होने से पहले ट्रैंकुलाइजर विशेषज्ञों ने सफलतापूर्वक बाघिन को डार्ट कर काबू में कर लिया।

करीब तीन वर्ष की इस बाघिन ने सोमवार को शिकार के लिए रखी गई एक वयस्क भैंस को मारकर जंगल के अंदर खींच लिया था।

इसी शिकार के आधार पर गुरुवार को राज्य वन विभाग, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की संयुक्त विशेषज्ञ टीम ने अभियान चलाया। शिकार करते समय एक ही प्रयास में बाघिन को ट्रैंकुलाइज कर लिया गया। इसके बाद उसे रेडियो कॉलर भी पहनाया गया।

स्वास्थ्य जांच के बाद मंगलवार रात बाघिन को स्वचालित पिंजरे में गोरखपुर एयरपोर्ट ले जाया जाएगा।

वहां से बुधवार तड़के करीब तीन बजे भारतीय वायुसेना के एमआई-17 हेलीकॉप्टर से हासीमारा एयरबेस लाया जाएगा। हवाई यात्रा के दौरान दो वन्यजीव चिकित्सक और बाघ विशेषज्ञ हर दस मिनट में उसके शारीरिक मानकों की निगरानी करेंगे।

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हासीमारा पहुंचने के बाद आवश्यक स्वास्थ्य जांच पूरी कर बाघिन को सड़क मार्ग से बक्सा टाइगर रिजर्व ले जाया जाएगा। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व से गोरखपुर एयरपोर्ट की दूरी करीब 125 किलोमीटर, जबकि हासीमारा से बक्सा करीब 37 किलोमीटर है।

बाघिन की सुरक्षा को देखते हुए बक्सा टाइगर रिजर्व में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। मुख्य प्रवेश द्वार पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है।

वन मंत्री ने कहा कि लंबे इंतजार के बाद विशेष टीम की अथक मेहनत से यह सफलता मिली है और उन्होंने पूरी टीम को बधाई दी।

वन विभाग ने 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन सुबह साढ़े नौ बजे तक बक्सा टाइगर रिजर्व के 2.2 एकड़ के प्राकृतिक बाड़े में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी और केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव की मौजूदगी में बाघिन को सॉफ्ट रिलीज करने की योजना बनाई है।